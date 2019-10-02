Актер из фильма "А если это любовь?" умер после продолжительной болезни

Актер Игорь Пушкарев ушел из жизни в возрасте 81 года. Как уточнили в пресс-службе Союза кинематографистов России, артист длительное время боролся с тяжелой болезнью. Время и место прощания станут известны позднее.
Игорь Пушкарев знаком российским зрителям по роли в фильме Юлия Ройзмана "А если это любовь?". Он также сыграл в таких лентах, как "Живые и мертвые", "Третий тайм" и "Рябиновый вальс", передает ТАСС.
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