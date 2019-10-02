Знаменитый певец скончался в возрасте 80 лет

Чешский исполнитель Карел Готт умер на 81-м году жизни. Печальную новость сообщает ТАСС со ссылкой на продюсера артиста Анету Штолцову. По ее словам, певец "скончался в кругу близких людей".
Напомним, в сентябре этого года Готт рассказал журналистам, что врачи поставили ему страшный диагноз – острую лейкемию. Певец проходил амбулаторное лечение в одной из больниц Праги, передает RT.
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