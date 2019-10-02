Умер автор музыки к фильму "Мимино"

Знаменитый грузинский композитор Гия Канчели скончался в возрасте 84 лет в больнице Тбилиси. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на телеканал "Рустави 2". Точная причина смерти пока не раскрывается. Отмечается, что в последние годы композитор боролся с тяжелым заболеванием.
Канчели работал над музыкой к таким фильмам, как "Мимино", "Кин-дза-дза!", "Слезы капали", "Твой сын, Земля" и "Голубые горы, или Неправдоподобная история". Он был обладателем Государственной премии СССР, сообщает URA.ru.
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