Убитую горем дочь сняли на прощании с Захаровым

Проститься с Захаровым пришла его дочь Александра. Она оказалась в центре внимания фоторепортеров. Судя по всему, убитая горем актриса прошла в здание в полном молчании.
На траурное мероприятие прибыли и коллеги Захарова. Среди них оказалась и актриса Евгения Короткевич. Она принесла роскошную корзину цветов. Букет был собран в виде сердца.
Примечательно, что поклонники творчества Марка Захарова начали оставлять цветы и записки у входа в "Ленком" задолго до прощания. Они пришли к театру сразу, как только стало известно о смерти режиссера.
Напомним, что Марк Захаров скончался 28 сентября. Он умер в результате продолжительной болезни: причиной смерти называют пневмонию.
Прощание с Марком Захаровым в театре "Ленком" продлится до 14:00. После его похоронят на Новодевичьем кладбище.
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