Звезда сериала "Сваты" опасается за свою жизнь

Актриса Татьяна Кравченко обратилась в правоохранительные органы из-за угроз со стороны поклонника. Неизвестный атаковал знаменитость сообщениями и пытается выманить у нее деньги.

Спускать с рук такое поведение обнаглевшему попрошайке звезда не намерена. Она хочет наказать обидчика по всей строгости закона.

Кравченко не исключает, что в отношении незнакомца будут приняты жесткие меры. "Да, у меня вымогали деньги. Скажу лишь одно: возможно, будет суд", – цитирует 64-летнюю Татьяну Эдуардовну StarHit.

Все началось с того, что неизвестный стал забрасывать звезду сериала "Сваты" сообщениями, а позже стал выпрашивать деньги. В одном из СМС наглец попросил, чтобы артистка перевела ему десять тысяч рублей, отмечает Meduza.

Полиция организовала проверку. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Публикация от #Сваты... Идут съемки 7 сезона (@svati_serial) 13 Июл 2018 в 8:31 PDT

Ранее актриса вместе с коллегой по "Сватам" Олесей Железняк попала в черный список украинского "Миротворца" за "сознательное нарушение государственной границы". Напомним, что сериал был запрещен к показу на территории Незалежной 29 ноября 2017 года. Позднее телеканал "1+1" подал иск к Минкультуры Украины, и суд приостановил действие запрета.

Татьяна Кравченко с 1976 года служит в "Ленкоме". Сыграла более чем в 130 фильмах и сериалах. В 2002-м Кравченко присвоили звание народной артистки России.