Стало известно о запретном сексе Ди Каприо и Питта

Голливудских звезд планировали снять в "первом в истории кино гей-вестерне" "Горбатая гора". В этом признался режиссер Гас Ван Сент, взявшийся за адаптацию одноименного рассказа.

Режиссер посетовал, что так и не снял свою версию фильма из-за провала с кастингом. Дело в том, что Ван Сент хотел видеть в главных ролях ковбоев-любовников Брэда Питта и Леонардо Ди Каприо.

Однако голливудские секс-идолы отказались от пикантного предложения. Так же себя повели актеры Мэтт Дэймон и Райан Филлипп, передает IndieWire.

По словам режиссера, сниматься в роли геев никто из звезд не соглашался. Но Ван Сенту были нужны именно известные артисты.

"Но ничего не получалось", – констатировал он. В итоге картину снял другой режиссер.

Публикация от Leonardo DiCaprio (@leonardodicaprio) 27 Июн 2018 в 6:00 PDT

Драма "Горбатая гора" основана на одноименном рассказе американской писательницы Энни Пру, опубликованном в 1997 году. Режиссером фильма стал тайваньский кинематографист Энг Ли.

Лента вышла на экраны в 2005 году. Премьера состоялась на Венецианском кинофестивале, где фильм был удостоен главной награды – "Золотого льва". Главные роли исполнили Хит Леджер и Джейк Джилленхол. "Горбатая гора" получила три премии "Оскар". Отметим, в классических голливудских вестернах скрытый гомоэротический текст присутствует и в фильме Говарда Хоукса "Красная река".