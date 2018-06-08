Смертельное проклятие забирает актеров фильма "Любовь и голуби"

Причиной смерти Игоря Ляха, сыгравшего роль Леньки в фильме "Любовь и голуби", стала остановка сердца. Похоже, актерский состав любимой россиянами лирической комедии преследует проклятие.

Игорь Лях скончался в возрасте 55 лет. Актер лег спать и не проснулся – остановилось сердце. Врачи помочь ему не смогли.

Известность артисту принесла роль Леньки в фильме "Любовь и голуби" режиссера Владимира Меньшова. Запомнились зрителям и работы в этой картине Людмилы Гурченко и Нины Дорошиной, которых тоже уже нет с нами. Автор пьесы, Владимир Гуркин, скончался в 2010 году.

Известие о смерти Игоря Ляха актрису Наталью Тенякову, сыгравшую роль бабы Шуры, застало в больнице. Она даже не смогла говорить с журналистами, ограничилась несколькими фразами. "Мне очень жаль… Мне очень жаль, но я и сама сейчас в больнице лежу под капельницей… У меня сердечная аритмия. Ничего страшного… Ничего страшного, но я просто не могу говорить", – сказала артистка корреспонденту Пятого канала.

Режиссер фильма "Любовь и голуби" Владимир Меньшов сожалеет, что в последнее время мало общался с Ляхом. "Я, к сожалению, редко с ним виделся после съемок "Любовь и голуби". А прошло 44 года. Для фильма он был, безусловно, украшением. Очень точным актерским выбором", – отметил режиссер. По словам Меньшова, очень больно, когда уходят такие люди - тем более, что Игорь Лях был младше режиссера "на поколение".

Соболезнования выразил и актер Алексей Чадов, которому Лях преподавал в "Щепке". "С ним было интересно работать, он умел заразить своей органикой, харизмой, поскольку он сам артист. Конечно, это потеря для "Щепки", конечно, скорбим, жалко", – цитирует артиста телеканал "360".

Актер театра и кино Михаил Пореченков уверен, что Игорь Лях, как человек православный, попал в лучший мир. "Мои соболезнования родным и близким Игоря. Как человек православный, я надеюсь, что он попадет в лучший мир. Беда, что из нашей обоймы артистов уходят достойные люди, а нам остается разве что соболезновать", – заявил актер.

В последние годы Игорь Лях вел курс в Щепкинском училище. Актер работал на театральных подмостках и продолжал сниматься в кино. Кроме картины "Любовь и голуби", зрители помнят его по фильмам "Тариф новогодний", "Жизнь и судьба", "Елки 3".