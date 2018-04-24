Знаменитости не сдерживали слез на прощании с Ниной Дорошиной

В столичном театре "Современник" состоялась церемония прощания с актрисой Ниной Дорошиной. известной общественности по роли Надежды из фильма "Любовь и голуби". Проводить в последний путь артистку пришло множество знаменитостей, многие из них не смогли сдержать слез.
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