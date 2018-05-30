Анна Бове, писатель: Чтобы захватить весь мир, нужно положиться на удачу

Писатель, сценарист, участник Каннского фестиваля Анна Бове презентовала свое новое творение – книгу под названием "Как захватить весь мир". На презентации автор рассказала Dni.Ru о том, как исполнила свою мечту, несмотря на истерики и пожирания внутренних демонов.



Расскажите о своей книге, почему именно такая тема? Как захватить весь мир.

Эта книга о детях, которые, сидя на чердаке дома на Фонтанке, придумывали, как захватить весь мир. Они вырастут. И захватят его. И только здесь мы увидим, куда на самом деле приводят мечты. Хотя, на самом деле, это история о любви.

Я не могу сказать, что книга полностью автобиографична, но все, что в ней есть – глубоко личное. Видимо, у меня была такая заноза-боль, как бы объяснить… я смотрела как Сергей Лазарев бегает весь клип, проткнутый каким-то окровавленным колом в грудь. И думала: "Родненький! Да это же я! Это я всю жизнь – с колом в груди!" Мне нужно было достать его и все выплеснуть. Вот все, что у меня есть. Все мои внутренности, душа и тело. Смотрите! …Все, что я пыталась сказать, и не знала как. Как захватить весь мир? Почему он до сих пор не мой? Я же была хорошей девочкой, я заслужила себе мир! История, когда ты идешь к светлой мечте и рушишь в ноль все, что попадается на пути – это моя история. Я и есть все персонажи. И демон, и жертва, все, для кого я написала целую жизнь. И смерть.

Почему основным местом действия выбран Петербург?

Мне было 17 лет, когда я после школы поехала поступать в Питер. Моя жизнь дома в Тольятти была, скажем, "золотой". Я была счастлива, друзей исчисляла десятками, мне казалось, что весь мир – мой, и так оно и будет. Всегда. Но потом что-то пошло не так… В Питере нас с папой возил таксист, и когда папа пожаловался ему, что дорого жить в отеле, тот не растерялся: "пусть живет у меня, на Фонтанке!". Папа сказал: "Ок!", перевез мои вещи и уехал домой. А я осталась в семье таксиста в истинно питерской обшарпанной квартирке без следов былого величия. Там пили, играли в какие-то игры, читали стихи, опять пили… Я реально душу готова была продать за одно доброе слово… и продала.

Годы спустя эта квартира станет местом, где разворачиваются важнейшие события книги. Я вложила в эту историю все: волшебство, и сырость, и существ, обитающих в доме, и все сумасшествие тех дней.

В дальнейшем Вы получили профессию сценариста. Расскажите, как Вы пришли ней, с чего начинали?

В Петербурге каждый день я возвращалась после университета мимо Дома Кино на Караванной, заходила, что-то смотрела... И тут я увидела фильм "Жизнь как чудо" Эмира Кустурицы. И все. Меня засосало в воронку. Я поняла, что нашла то, что искала: я буду с ним работать, буду писать для него сценарии. Видимо, есть во мне нечто фанатичное… Прикинув: как же я буду писать для него, если не знаю его языка, его Родины, культуры, сначала выучила сербский. Потом стала ездить на Балканы: в Сербию, Албанию, Косово. Косово – до сих пор не слишком мирное место: военные патрули, колючие "ежи" на дорогах, следы от пуль на домах, но мне все было интересно!

Потом я пришла к тому, что мне нужно получать сценарное образование, поступила во ВГИК... В итоге я там, где я есть. Сценарист. Писатель.

И как же развивалась история с Эмиром Кустурицей, Вы его встретили?

Прошло десять лет. Я иду по улице и вижу афишу: он и No smoking orhestra дают концерт. Сегодня. Беру такси и еду туда. Ну вот, наконец-то! Сколько можно! Совсем как у Ахматовой: "десять лет ожиданий и криков, все мои бессонные ночи…" Он, конечно, познакомится со мной. И конечно, попросит мой номер. А у меня нет визитки. Нужно написать на бумажке.

Прихожу. Зал на пару тысяч человек. Переполнен. Мой герой с группой на сцене. Поют-пляшут. Я у сцены, в огромной толпе девчонок. Пляшу. Я жду: уже скоро! Проходит час-полтора, и он говорит: "А сейчас мне потребуется девушка из зала". И протягивает руку… да, мне! Вытаскивает меня наверх. Мы танцуем-веселимся. Песня заканчивается, Эмир, улыбаясь, спрашивает в микрофон: "Может, оставишь мне свой номер?" Я достаю ту самую бумажку и кладу ему в карман. Под дикие аплодисменты пары тысяч зрителей. Он:

- Подожди меня за кулисами, не уходи!

Я (про себя):

– Куда же я уйду, я ведь только что пришла!

А дальше была поездка в Питер на вручение ему премии имени Андрея Миронова, но это уже совсем другая история.

Каков обычно формат работы сценаристов? Это выглядит как идеальная картинка из Инстаграма с вечными путешествиями и встречами с известными людьми или же все же это формат постоянной работы и редкого отдыха?

Время, когда я пришла в киноиндустрию для меня ассоциируется не с профессиональной сферой, а с личной. Мне тогда хотелось совсем другой жизни, новой, красивой, которой еще ни у кого не было. Я много путешествовала, уехала в Монако, жила у великолепно-спивающихся аристократов в поместье, которое вскоре конфискуют за долги. Попала на бал в княжеском дворце. Потом на другом краю земли, на Коста-Рике, принимала участие в кубке по ловле марлинов в Тихом океане. А когда я получила свой диплом (красный) во ВГИКе, мы с друзьями стали снимать короткометражки. Нам было весело, все давалось легко: отправили свою документалку "Москва. Возвращение" на Каннский фестиваль и… да, попали в короткометражный корнер. И было красиво: встречи с известными людьми, тусовки и приемы, точно! Но на самом деле я во все это только играла.

Сейчас, годы спустя, я точно знаю, что писать сценарии, книги, да что угодно – это гребаный труд! Это когда достаешь всех своих демонов одного за другим. И они жрут. Долго. Сердце, нервы, кровь-любовь, отношения, истерики, страхи – все из себя вытаскиваешь наружу. Иначе смысла нет писать. Наверное.

Чем работа над книгой отличается от работы над сценарием?

Тем, что кино – это работа, где результат зависит от стольких людей и обстоятельств! От судьбы, рока, погоды, власти, съемочной группы, курса евро... Мне хотелось, чтобы за результат отвечала только я. Я одна. К тому же, работа со словом, образы, фразы, а не только картинка на экране – это мое.

При этом, я, конечно, все еще мечтаю о кино. Хочу, чтобы по КАК ЗАХВАТИТЬ ВЕСЬ МИР сняли фильм. Самое время перевести н английский и выслать Эмиру Кустурице. Связи уже налажены. Дальше надо положиться на удачу. Чтобы судьба, рок, погода, фишечки на рулетке – все сложилось так, как надо.