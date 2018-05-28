Джонни Депп в шоке от русских девушек

Славянские черты лица и тысячелетняя культура нации в глазах русских девушек потрясли Джонни Деппа. Коллеги советуют актеру и музыканту обосноваться в России.

Признаться в своих чувствах к русским красавицам актер смог не сразу. В разговоре с журналистами он долго мялся, краснел и застенчиво улыбался. Но в конце концов сказал, что чувствует сильное притяжение в глазах этих прекрасных и чудесных созданий.

Приехавший вместе с Деппом в Москву гитарист группы Aerosmith Джо Перри с сочувствием наблюдал за страданиями друга. "У тебя явно есть возможность тут осесть, чувак", – ободрил он Деппа после того, как актер наконец высказался.

Группа Hollywood Vampires, в составе которой Джонни Депп, Элис Купер и Джо Перри, впервые в России. Коллектив основан в 2015 году. Уже вечером 28 мая музыканты дадут большой концерт в "Олимпийском".

Пока же троица с удовольствием осматривает достопримечательности. Как передает РЕН ТВ, Депп успел посетить Мавзолей Ленина, квартиру Маяковского и несколько музеев. Он постоянно в окружении красивых девушек и просто светится от радости.

Джонни успел попозировать у бюста Иосифа Сталина и ознакомиться с некрополем у Кремлевской стены. В интервью актер признался, что к музыке подходит так же, как и к актерской карьере. "Музыка – самый быстрый путь к эмоциям", – сказал Депп. Выяснилось, что он очень любит русскую музыку. Актер рассказал о своем желании освоить балалайку или даже баян.