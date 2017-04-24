Неизвестные таланты голливудских звезд

Для того, чтобы стать профессиональным актером, нужно быть поистине многогранной личностью. Это и внешние данные, и хорошая дикция, и пластика тела, и музыкальные данные. Неудивительно, что в перерывах между съемками звезды любят раскрывать и другие свои таланты: например, петь.

Dni.Ru рассказывают об известных актерах, которые вполне могли бы сделать музыкальную карьеру.

Брюс Уиллис – это не только крепкий орешек и спаситель Земли от астероида. Это еще и заправский рок-н-ролльщик! Кинозвезда время от времени выходит на сцену с музыкантами и поражает своим весьма сильным голосом и игрой на губной гармошке. В основном он исполняет ремейки рок-композиций 50-х и 60-х годов. Брюс успел выступить во многих клубах Лас-Вегаса.

А вот Киану Ривз хоть и не поет, зато развлекается тем, что играет на бас-гитаре в рок-коллективе. Во всяком случае, некогда делал это, а сейчас избранному Нео, по всей видимости, не до того. А жаль, ведь многие сходили бы на концерт, где зал будет раскачивать сам Джонни Мнемоник.

Бесстрашный Стивен Сигал, легко расправляющийся на киноэкране со своими противниками, способен и на глубокое творческое созидание. Не все знают, что он не только актер, но и успешный блюзмен. Его альбом "Mojo Priest", состоящий в основном из собственного авторского материала, пришелся публике по душе и заслужил весьма высокие оценки. Сам Сигал отмечает, что кино – это работа и хобби, а вот музыка – это всерьез.

Любит помузицировать и капитан Джек Воробей. Джонни Депп участвовал в музыкальных проектах 90-х годов, в разные годы выходил на сцену с музыкантами Red Hot Chili Peppers, Игги Попом, Pearl Jam и Элисом Купером. Депп даже записал сольный альбом. Да и сейчас он вполне может засветиться на чьем-нибудь выступлении в качестве приглашенной звезды.

Железный человек Роберт Дауни-младший очень любит петь. Об этом можно судить даже по некоторым его фильмам, где он исполняет что-нибудь эдакое. Но музыка занимает важное место в его жизни, а не только в рамках кино. Актер выпустил свой сольный альбом, а также спел на одной сцене со своим другом и культовым музыкантом Стингом.

Многие задаются вопросом, какова же основная профессия Джареда Лето, музыкант или актер? С одной стороны он снялся в таких известных фильмах, как "Реквием по мечте", "Господин Никто", "Бойцовский клуб". Лето даже удостоился премии "Оскар" за лучшую мужскую роль второго плана в фильме "Далласский клуб покупателей". С другой – он является фронтменом весьма успешной группы 30 Seconds to Mars. Здесь можно еще упомянуть, что Джаред также пробовал себя в роли продюсера и режиссера. Вот уж действительно многогранная натура.

Из отечественных звезд можно выделить покорителя женских сердец Данилу Козловского. Песни в его исполнении можно услышать даже в эфире центрального телевидения, где он регулярно появляется.

Уже давно раскрывать в себе музыканта стал Гоша Куценко. Всевозможные проекты, крупные рок-фестивали, дуэты и сольные альбомы – все это стало частью его натуры. Впрочем, сам Гоша скромно просит не называть его певцом, говоря о себе лишь, как о рядовом исполнителе.

Разумеется, это далеко не полный список поющих и музицирующих кинозвезд. Данные сферы деятельности во многом пересекаются, и поэтому актерам-музыкантам нет числа. Стоит лишь упомянуть некоторые имена, чье музыкальное творчество вы сможете легко найти на просторах интернета: Милла Йовович, Рассел Кроу, Билли Боб Тортон, Кевин Костнер, Виго Мортенсен, Хью Лори, Скарлетт Йоханссон, Райан Гослинг и многие другие.