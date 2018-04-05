Актер Юрий Назаров получил тяжелую травму головы

Юрий Назаров пострадал во время съемок, которые проходили в городе Апатиты Мурманской области. Актер упал, поскользнувшись на снегу, передает "360".

В результате инцидента артист получил травму головы. "Ничего опасного, трюкового не было. Просто на Кольском полуострове вовсю метет зима, и я не то поскользнулся, не то оступился на снегу. Упал на спину и затылком задел какой-то порожек", – рассказал Назаров.

Актера срочно доставили в больницу. Там рану Назарова обработали и зашили. Сейчас жизнь актера вне опасности.