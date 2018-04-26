"Хохлы затравили": россияне назвали причину смерти актера из "Сватов"
"Жаль, Бог плохих не забирает", "В начале списка средь актеров знатных", "Очень жаль. Совсем молодой", – комментируют печальную новость пользователи Twitter. Известие застало врасплох и коллег Треповского."Он внес свой творческий вклад в эту картину, а она любима народом. Зрители во всех странах – от Канады и Америки до Прибалтики, Украины, России, Белоруссии… Мы были вместе, в одной упряжке. Я счастлив, что с таким человеком работал вместе", – цитирует Пятый канал актера Анатолия Васильева. "Замечательный артист. Приношу соболезнования родственникам. Это ужасно, когда в таком возрасте умирают хорошие артисты", – отметил артист Федор Добронравов. "Соболезную… Неожиданно… Надо скорей снимать "Сватов", а то так все и располземся", - заявила звезда сериала Татьяна Кравченко.
Отметим, что некоторые пользователи Сети предположили, что
здоровье Олега Треповского подорвали работа в России и связанные с этим
скандалы. Кто-то высказал мнение, что актера затравили украинцы. Ведь в Незалежной с сериалом "Сваты" активно боролись.
Сначала хохлы запретили Треповскому в «Сватах» сниматься, а потом и вовсе до смерти затравили. Очень грустно.— Mister D (@Mister_ZD) 26 апреля 2018 г.
Как писали Dni.Ru, некоторые артисты "Сватов" попали в базу "Миротворца" летом прошлого года. Их обвинили не только в нарушении границ Украины, но и в "незаконной гастрольной деятельности".
На 53 году жизни умер актёр Олег Треповский звезда сериала Сваты— илья сивушов (@tvitter59080125) 26 апреля 2018 г.
скорбим )))
Напомним, Треповский умер 25 апреля. Истинная причина и обстоятельства смерти артиста уточняются. Помимо сериала "Сваты", артист известен ролями в таких кинолентах, как "День рождения Буржуя" и "Слуги народа". Кроме того, в прошлом году он был номинирован на национальную украинскую премию "Золотая Дзига".
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