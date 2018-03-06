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Культура

"Оскар-2018" официально назван худшим в истории

Гильермо дель Торо (слева). Фото: GLOBAL LOOK press/Mayer
Самый низкий в истории рейтинг заработала церемония вручения премии "Оскар" в этом году. Не спасло ее даже то, что она была юбилейной, 90-й. Как и рекордная продолжительность самого действа.
прочитано 480 раз

"Оскар" по сравнению с прошлым годом потерял почти 20% аудитории. За онлайн-трансляцией следили всего 26,5 миллиона человек, в то время как в прошлом году зрителей было на шесть миллионов больше.

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Еще больше удручает сравнение с данными 2000 года – за перипетиями награждения наблюдали 46,5 миллиона человек. С тех пор церемония, на которой сообщается решение американских киноакадемиков, лишилась половины фанатов, отмечает телеканал "360".  

Как писали Dni.Ru, 90-я церемония вручения кинопремии "Оскар" прошла 5 марта в Dolby Theatre в Лос-Анджелесе. Лучшим фильмом года по версии американских киноакадемиков стала картина Гильермо дель Торо "Форма воды".

Действие разворачивается в 1963 году. Главная героиня — немая уборщица в научной лаборатории. В стенах секретного учреждения идет работа по изучению отловленного человека-амфибии. Женщина влюбляется в мутанта и помогает ему бежать. Эта картина получила еще несколько статуэток – в номинациях "Лучший режиссер", "Лучшая работа художника-постановщика" и "Лучший саундтрек". 

Список основных победителей этого года выглядит так:

лучшая мужская роль – Гари Олдман, "Темные времена";

лучшая женская роль – Фрэнсис МакДорманд, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури";

лучшая мужская роль второго плана – Сэм Рокуэлл, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури";

лучшая женская роль второго плана– Эллисон Дженни, "Тоня против всех";

лучший режиссер – Гильермо дель Торо, "Форма воды".

Российская картина Андрея Звягинцева "Нелюбовь" была представлена в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Работа осталась без наград.

Автор: Андрей Евлампиев6 марта 2018, 09:18
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Жуткие платья премии "Оскар"

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