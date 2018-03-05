В России высмеяли нелепый "Оскар" фильму о Родченкове

"Лучшим фэнтези" назвали российские пользователи соцсетей фильм "Икар". Картина о якобы существующей в России государственной системе допинга получила премию "Оскар" как лучший документальный фильм.

Вся история с "российским допингом" – хорошо спланированное американское шоу. А вручение премии "Оскар" фильму с Григорием Родченковым в главной роли – его закономерный финал.

"Эта новость мною была воспринята с большой долей иронии. Я знал, что он выдвигается, но не думал, что американские академики примут такое решение. Обратите внимание, мы же серьезно не воспринимаем "Звездные войны" или "Миссия невыполнима", где герои – известные и всеми нами любимые актеры. Так же надо относиться и к Родченкову", – считает член комитета Госдумы по спорту и туризму, президент Федерации керлинга России Дмитрий Свищев.

Депутат отметил, что за время, которое тянется допинговая история, Родченков стал киношным или мультяшным героем, которому заокеанские хозяева платят огромные гонорары. Врученный фильму с его участием "Оскар" – продолжение скандала, приводит слова парламентария НСН. Свищев считает, что чиновникам из WADA и МОК надо серьезно задуматься: не хочется, чтобы олимпийский спорт стал элементом американского шоу.

Ранее сообщалось, что кинолента "Икар" о допинге в России получила "Оскар". Картину снял режиссер Брайан Фогель на основе информации, полученной от бывшего директора Московской антидопинговой лаборатории Григория Родченкова.

В 2016 году Родченков, бежавший в США, рассказал зарубежным СМИ о существовании в России допинговой системы, которая якобы поддерживается со стороны государства. После этого многих спортсменов из России дисквалифицировали, начались масштабные проверки. В частности, на Олимпиаде в южнокорейском Пхенчхане сборной России пришлось выступать под нейтральным флагом и в урезанном составе.

Что касается решения американских киноакадемиков, то россиян оно совсем не удивило. Большинство расценили его как закономерное и вполне ожидаемое. "Закономерное решение: "Агент 007", "Красная жара" и прочие киношедевры, попросту отдыхают на фоне этого захватывающего неотягощенные интеллектом мозги сюжета с агентами ФСБ, массово похищающими мочу", – написал Александр Вредный. "Пора начать привыкать, что церемония "Оскара" – это о скандалах и меньшинствах", – считает Александр Рад.

Лучше грамоту бы дали и путевку в санаторий. Хоть бы здоровье поправил.А то на нервах,ходит и оборачивается — Евгений (@sl154) 5 марта 2018 г.

Такого же мнения придерживаются большинство комментаторов. Они уверены, что Фогель получил "награду за ложь", и его фильму нужно было присудить награду в номинации "Лучшее фэнтези".

Ранее глава комитета Госдумы по спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев заявил, что видит в решении американских киноакадемиков исключительно политическую подоплеку. По его мнению, назвать "Икар" документальным фильмом весьма сложно – лента основана на показаниях беглого преступника, да еще, похоже и психически нездорового.