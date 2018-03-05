МОК получил звонкую пощечину на "Оскаре" из-за России
Восторгом по поводу вручения премии "Оскар" немецкий журналист Хайо Зеппельт публично поделился в Twitter. Автор нескольких фильмов о допинге в России не упустил возможности еще раз унизить МОК.
"Неоспоримые факты существования государственной системы допинга в России получили награду высшего уровня, самую престижную премию в мире кино – "Оскар". Это еще одна мощная пощечина для безвольного МОК и его слабого руководства, которое поступило позорно, имея беспрецедентные доказательства", – написал Зеппельт на своей странице в социальной сети.
Undisputable facts of RUS state run doping system herewith certified at highest level: Most prestigious film awards for ICARUS: #Oscars. Another powerful slap in face for weak IOC and his poor leadership who dealt with unprecedented evidence in a shameful way https://t.co/rQxLun0h3w— Hajo Seppelt (@hajoseppelt) 5 марта 2018 г.
Выбор жюри американской киноакадемии прокомментировали и в России. Подоплека у этой награды политическая, уверен глава комитета Госдумы по спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев. Депутат подчеркнул, что картину сложно назвать документальной.
Хотя удивляться выбору кинокритиков не приходится – они попали под влияние сюжета в результате длительного нагнетания допингового скандала в западных СМИ. Фильм основан на показаниях обвиняемого в совершении серьезных преступлений беглого профессора Григория Родченкова. "Похоже, еще и психически нездорового", – подчеркнул Дегтярев.
Как писали Dni.Ru, в Dolby Theatre Лос-Анджелеса прошла церемония вручения 90-й кинопремии "Оскар". Лучшим фильмом года по версии американских киноакадемиков стала картина Гильермо дель Торо "Форма воды".
Список основных победителей этого года выглядит так:
лучшая мужская роль – Гари Олдман, "Темные времена";
лучшая женская роль – Фрэнсис МакДорманд, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури";
лучшая мужская роль второго плана – Сэм Рокуэлл, "Три билборда на границе Эббинга, Миссури";
лучшая женская роль второго плана– Эллисон Дженни, "Тоня против всех";
лучший режиссер – Гильермо дель Торо, "Форма воды".
Российская картина Андрея Звягинцева "Нелюбовь" была представлена в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Фильм остался без наград.
Актриса выбрала странный наряд для красной дорожке
Примадонна подзаработала на частной свадьбе
Ведущая подчеркнула, что не станет обращать внимания на провокации
Популярный певец показал новое видео с ребенком