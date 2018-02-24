Надежда Михалкова: Меня увлекла эта любовная история

Одним из самых заметных событий проходящего в эти дни в Сочи XI Международного зимнего фестиваля искусств стал музыкально-драматический спектакль Павла Сафонова "Страсти по Пиковой даме". С исполнительницей роли Лиза Надеждой Михалковой за кулисами встретился корреспондент Dni.Ru.



Артистический директор фестиваля Юрий Башмет и звезда московского театра им. Евг. Вахтангова Павел Сафонов сотрудничают не впервые. Их сиквел на оперу "Кармен" вызвал много разговоров. Теперь же в центре внимания – опера Чайковского "Пиковая дама". Правда, акцент сделан только на одной сюжетной линии, большей части привычных героев нет на сцене вовсе. Получился эдакий приквел всем известных событий.

В повести Александра Пушкина и в либретто Модеста Чайковского о загадочном графе-богаче Сен-Жермене сказано мало – мол, он, "тогда еще красавец" пленился в Париже красавицей-графиней, которую называли "Венерою московской". А когда та в пух и прах проигралась в Фараона (азартная игра на деньги в каты), "влюбленно над ухом ее прошептал слова, слаще звуков Моцарта:

Графиня, ценой одного “rуndez-vous”

Хотите, пожалуй, я вам назову

Три карты, три карты, три карты?”

Собственно, эта история и легла в основу спектакля Павла Сафонова. Его Сен-Жермен (Сергей Епишев, знакомый по фильмам "Кухня" и "Не родись красивой") – это дьявол в человеческом обличии. И он становится любовником юной графини (Надежда Михалкова), но не на один раз, как в повести и опере.

Их длительная любовная связь в спектакле подчеркивается и в письмах, и во множественных встречах. Ничего похожего в оригинальной версии "Пиковой дамы", конечно, не было. Но режиссер признался, что не робел, сокращая либретто, партитуру и переписывая Пушкина.

"История юной графини и ее любовной связи с загадочным парижским графом-богачом Сен-Жерменом, которую предложили рассказать со сцены на фестивале Башмета, увлекла меня, – призналась после спектакля в Сочи корреспонденту Dni.Ru Надежда Михалкова. – Поэтому долго на эту роль меня уговаривать не пришлось. Правда, на репетицию у нас был всего один день – до конца мы не понимали, кто откуда выходит, что и когда падает. Но после трех "прогонов" подряд все стало более-менее понятно".

Напомним, что в коне прошлого года Надежда Михалкова развелась с режиссером Резо Гигинеишвили. Их брак, в котором родились дочь Нина и сын Иван, продлился семь лет. Судачили, что 35-летнего Резо есть другая женщина. Якобы летом 2017-го этого года на "Кинотавре" все в том же Сочи Гигинеишвили почти все время проводил в компании этой стройной брюнетки. А вот сценический возлюбленный героини Михалковой Сен-Жермен оставался верен ей всю жизнь...

