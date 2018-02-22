Украинских артистов с позором выгнали из Берлина

Украинские артисты не смогли показать жителям Берлина спектакль "Поезд Одесса-мама". Его отменили по настоянию проживающих в немецкой столице одесситов.

Выходцы из Одессы потребовали отменить спектакль. В постановке, которую должны были показать в Российском доме науки и культуры Берлина 7 апреля, участвуют артисты Сергей Филимонов и Яков Гопп, известные своей радикальной антироссийской позицией.

Новость о готовящемся выступлении вызвала настоящий скандал. Берлинские одесситы вспомнили, что роли в спектакле исполняют люди, приветствовавшие государственный переворот на Украине. И посчитали, что в этой ситуации проведение их концертов в финансируемом Россией центре выглядело бы достаточно странно.

Россотрудничество, в ведении которого находится Российский дом, не называет причины отмены спектакля. Однако он уже снят из анонсов, продажа билетов прекращена.

Актеры Гопп и Филимонов (ранее известные по программе "Джентльмен-шоу"), а также участники комик-труппы "Маски" поддерживали так называемый одесский Майдан и были его ведущими. Даже после трагедии 2 мая в одесском Доме профсоюзов они не изменили свою антироссийскую позицию. Позже гастролировали в так называемой зоне АТО перед боевиками карательных батальонов, пишет Pravda.ru.

Напомним, в минувшие выходные украинские неонацистские группировки дважды громили киевский филиал Россотрудничества при полной поддержке полиции и властей.



"Мы и дальше будем громить российские объекты в Киеве, если государство не будет действовать и не запретит деятельность структур страны-агрессора", – заявил Кохановский после погрома в эфире телеканала "Эспрессо", официально принадлежащего супруге главы МВД Арсена Авакова. Он также похвастал: "флешмоб" собрал 300-400 человек и ни один из погромщиков не был задержан правоохранителями.

