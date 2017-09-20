Родители сгоревших детей взяли штурмом мэрию Одессы

Родители детей, погибших при пожаре в лагере "Виктория", прорвались в здание мэрии Одессы. Протестующие требуют отставки не только градоначальника, но и всего депутатского корпуса.

Митинг под лозунгами "Это не случайность, это система", "Труханова – в тюрьму" собрал возле здания городского совета около 500 человек. Выступающие с речами заявили, что после трагедии в лагере "Виктория" городской голова Геннадий Труханов должен уйти в отставку, а горсовет – самораспуститься.

Вскоре после начала акции вспыхнула потасовка между ее участниками и полицией, которая вскоре переросла в массовую драку. Позже активисты предприняли штурм здания горсовета, им противостояли бойцы Нацгвардии. Теперь уже сотрудники правоохранительных органов пытались разнять дерущихся.

Митингующим все же удалось прорваться в мэрию. Как сообщает Life.ru, здание оцеплено полицией и спецназом. Силы протестующих и силовиков примерно равны. Депутаты горсовета прервали сессию.

Родители детей, отдыхавших в "Виктории", уже пытались штурмовать мэрию 16 сентября. За несколько часов до этого стало известно о трагедии. В детском оздоровительном лагере сгорел двухэтажный деревянный корпус. Погибли трое ребят, двое попали в больницу. По предварительным выводам экспертов, причина ЧП – нарушения требований пожарной безопасности.

"Власти Одессы полностью дискредитировали себя. Халатность, коррупция и наглость стали постоянным и главным атрибутом их деятельности... Власть Одессы коррумпирована, эгоистична и служит больше бандитскому капиталу, чем одесситам. Это приводит к упадку города, который прикрывают бутафорской видимостью работы", – говорится в сообщении активистов в группе соцсети Facebook.

Во время столкновений у мэрии полиция применила газ и задержала нескольких митингующих. "Сейчас ситуация напряженная. Произошли столкновения между правоохранителями и протестующими. Они прибегли к хулиганским действиям, у некоторых из них есть пиротехника, некоторые агрессивно настроены, применяют файеры. Правоохранители контролируют ситуацию и принимают меры для охраны порядка", – сообщил советник главы Нацполиции в Одесской области Руслан Форостяк. По последним данным, в стычках пострадали более 30 стражей порядка.