Сериал "Домашний арест" закрыли после первого сезона

Кино Театр Премьеры недели

Самое читаемое

НАТО вводит корабли в Азовское море
Названа чудовищная причина свадьбы Алибасова и Федосеевой-Шукшиной
Украинцы "остановили" строительство Крымского моста
Волочкова объявила о свадьбе с известным певцом
Беременная Пугачева превратилась в Матрешку
партнеры
Среда 12 декабря
Лента новостей
14:45
Зловещее предсказание провидицы Ванги поразило Шепелева
14:44
Володин: Обманутых дольщиков больше не будет
13:58
Путин дал поручение проверить рэперов-матерщинников
13:54
"Я рожу тебе!": задыхающаяся звезда "Дома-2" огорошила заявлением
13:39
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро
13:32
"Я папа с 14 лет": Дима Билан рассказал об отцовстве
13:31
Загитову спустили с небес на землю после дикого казуса
13:23
Школу в Башкирии эвакуировали из-за ЧП с перцовым баллончиком
13:11
Участницы группы Serebro пошли по стопам Кокорина и Мамаева
12:48
Первый канал показал детский конкурс со стриптизом
12:36
Итоги Foodshow 2018: события, новинки и звезды фестиваля
12:19
Виктория Лопырева перестала скрывать беременность
12:18
С Терезой Мэй случился конфуз во время встречи с Ангелой Меркель (видео)
12:18
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 12 декабря 2018 года
12:11
Зрители разоблачили подлую подмену на телеканале "Россия"
11:56
Лещенко появился на публике в сопровождении двух врачей
11:56
Володин назвал главные задачи Госдумы
11:55
Лучшие новогодние представления для детей и взрослых
11:43
"Нет хуже бабы": Собчак получила удар после увольнения
11:28
Взлет тарифов ЖКХ перепугал россиян
11:21
Кричавшая "ура" на поминках вдова Караченцова: Я радуюсь
11:02
Дочь Синди Кроуфорд вырвала победу у известных топ-моделей
11:01
На юге Москвы сгорела квартира
10:51
Разведка Порошенко заговорила о похищении дочери Путина
10:42
Известная модель шокировала "голым" нарядом на красной дорожке
10:39
Ветеринары назвали оливье смертельно опасным
10:30
Не охранник: Волочкова рассекретила обнимавшего ее мужчину
10:30
Бритни Спирс исполнила рождественский сингл в образе оленя
10:04
Володин поздравил россиян с Днем Конституции
09:55
Бывшая девушка Овечкина протаранила автомобиль с беременной женщиной (видео)
09:48
Странному поведению Маркл на публике нашли объяснение
09:38
"Сюрприз удался!": Пугачева предстала в прозрачной одежде
09:18
Брилев после скандала с гражданством побил Соловьева
09:10
В 2019-м резко изменится порядок выплаты пенсий
08:47
Нахамивший Путину Лукашенко спутался с Меркель
08:38
После развода со Степаненко Петросяна лишили самого дорогого
08:29
Порошенко объявил Путину о войне
08:23
В России отразили безумную атаку террористов на Крымский мост
06:00
На ушедшей в забвение Валерии поставили крест
00:06
Пожалеет об этом: отказавшейся от России Ротару предрекли печальную участь
22:55
Позарившуюся на место Пугачевой Бузову погнали с телеэфира
22:05
Просевший Крымский мост решено снести
22:03
Тюрьма и депортация: Мария Бутина признала вину
21:45
Рудковская подарит Плющенко дочь
21:37
В России предложили поставить памятник жертвам Гражданской войны
21:29
Путин вспомнил слова Солженицына о Боге (видео)
21:20
КамАЗ на буксире протаранил легковушку
21:10
Угрожающего убить жену Глушакова оправдали
21:09
Мэра карельского города сбила машина (видео)
21:04
Таисия Повалий потерялась в Москве
20:49
Турчак потребовал от властей Екатеринбурга быть скромнее
20:48
Известная модель разбилась в ДТП под Москвой
20:28
Дакота довела до слез историей про отца-алкоголика
20:22
Правозащитницу Алексееву похоронят в Вашингтоне
20:16
Двое россиян рассмотрят из космоса дыры в "Союзе"
20:07
Безумец застрелил четырех человек в соборе
20:04
В Египте запретили продавать желтые жилеты
19:59
Экипаж пассажирского самолета пострадал при посадке в Сургуте
19:44
"Феерично": ставший жертвой мерзкого шантажа Дробыш обласкал полицейских
19:43
Шепелев спутался с избившей пенсионерку телеведущей
19:42
Порезавшую младенца мать отправили в колонию
19:35
Житель Ижевска напал с ножом на проститутку
19:00
Взрыв российской ракеты в воздухе попал на видео
18:49
Под Волгоградом задержали рецидивиста-овцекрада
18:42
Жительница Башкирии убила свекровь из-за сплетен
18:30
Последние новости шоу-бизнеса на сегодня, 11 декабря 2018 года
18:21
Пенсионерка из Москвы раскрыла коварный заговор пришельцев
18:05
Одухотворенная Шукшина стала жертвой преступников
17:50
Сделано заявление об отключении России от SWIFT
17:44
Испуганная агрессивными незнакомцами Водянова сбежала из страны
17:42
Сенаторы проконтролируют переход регионов на цифровое ТВ
17:41
Коллега оправдала обозвавшую зрителей быдлом звезду "Универа"
17:14
В Петербурге нашли бездомного со съеденным лицом
16:52
Муж посмеялся над травлей королевы красоты из-за Евромайдана
16:52
Пекарю из Нижнего Тагила затянуло руку в тестомесильную машину (фото)
16:50
Ревнивая Федосеева-Шукшина проломила голову Алибасову
16:48
Украинские танки вошли в города Донбасса
16:45
Володин назвал причину провокации в Керченском проливе
16:38
Водитель грузовика сбил омичку у перехода
16:22
Роскомнадзор оштрафовал Google на полмиллиона
16:18
"Одумайся!" – Упрямому Кержакову пригрозили уголовным делом
16:09
В Подмосковье ограбили тренера сборной России
16:00
Так дешевле: отказавшийся платить алименты Глушаков пригрозил убить жену
15:44
Бритни Спирс шокировала нелепым видом
15:41
Под Ростовом на остановке нашли тело пенсионера
15:32
Зейналова публично унизила занявшегося делом Шаляпина
15:30
Володин: Россия должна стать пятой экономикой мира
15:15
Униженная Тюльпанова взвыла от новой подлости Кержакова
15:08
"Больной и вялый": почему Виторган не может удовлетворить ненасытную Собчак в постели
14:58
Звезда "Универа" победила рак и назвала зрителей быдлом (видео)
14:57
Экипаж ДПС подрался с водителем на трассе под Новосибирском
14:49
Стерхов Путина готовят к новому полету
14:47
Фигуристка Медведева заткнула за пояс Бузову
14:42
В Госдуме подвели итоги 25 лет работы нижней палаты
14:40
Сообщили о массовом отравлении учеников в лицее "Воробьевы горы"
14:33
Переделанные мужики развлекли Грачевского
14:25
Первый канал "слил" неожиданные подробности "Голубого огонька"
14:09
На Украине раскрыли "российского шпиона"
13:58
Дерзкий Дудь возмутил онанизмом перед камерой
13:57
Шарапова нашла оправдание своему переезду в США
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Посторонний мужик вынудил сладострастную Цымбалюк-Романовскую раcкрыть рот
"Задолбала!": что говорит Алибасов за спиной у Федосеевой-Шукшиной
Осмелевший Порошенко озвучил угрозы в адрес Путина
Такого никто не ожидал: Бузова рассказала о сенсационной связи с Петросяном
Просевший Крымский мост решено снести
Сделано заявление об отключении России от SWIFT
Культура

Сериал "Домашний арест" закрыли после первого сезона

Кадр из сериала "Домашний арест"
Сценарист и продюсер Семен Слепаков заявил, что новый комедийный сериал о жизни нечестного мэра в коммунальной квартире не будет иметь продолжения. Актер Павел Деревянко, исполнивший главную роль в проекте "Домашний арест", уже прокомментировал эту новость.
прочитано 317 раз

Деревянко исполнил роль мэра Аникеева, которого обвинили в получении взятки и приговорили к домашнему аресту по месту прописки. Только чиновнику приходится отбывать наказание не в роскошном особняке, а в коммунальной квартире. Главному герою предстоит научиться ладить с простыми людьми.

ПО ТЕМЕ

Пышные похороны Кобзона и Табакова взбудоражили народ

Звезда сериала "Полицейский с Рублевки" разревелась из-за смертельного диагноза

В недавнем интервью актер рассказал, что старается полюбить всех своих персонажей, даже если они отрицательные. "Мне нравятся практически все мои герои. Иначе неправильно было бы все это делать, затевать. Не в смысле, что я их оправдываю. Мне важно изначально полюбить свой персонаж, чтобы потом его полюбил зритель", – поделился он.

Павел Деревянко также отметил, что Слепаков четко обозначил свое отношение к продолжению "Домашнего ареста". "Семен Слепаков сразу сказал, что второго сезона не будет. Это была его принципиальная позиция, к сожалению", – сообщил он. В то же время актер признался, что с радостью бы сыграл в продолжении, передает Teleprogramma.ru.

Недавно представители "Яндекса" опубликовали список сериалов, которые чаще всего искали россияне в Сети. В первую тройку попал проект "Домашний арест", а также сериалы "Молодежка" и "Мажор". 

Автор: Полина Крылова12 декабря 2018, 14:53

комментарии

Политика

Кремль дал жесткий ответ на заявление о страдающих россиянах
Порошенко выстрелил себе в ногу во время атаки на Россию
Перепуганный Макрон пошел на крайние меры
Трамп всерьез задумался об уходе

Шоу-бизнес

50-летняя Кабо шокировала Кудрявцеву заявлением о случайной беременности
Рудковская показала зверское убийство
"Я рожу тебе!": задыхающаяся звезда "Дома-2" огорошила заявлением
"Наелась?": на обескураженную Навку напали в метро

Проишествия

Москвичей обвинили в чудовищном коллапсе в метро в час пик
Известная ведущая прервала эфир и покончила с собой
В московской школе подросток угрожает убить себя
Известной модели изуродовали лицо

Lifestyle

"Полицейский с Рублевки": стал известен финал 4 сезона
В Сети появилась новая серия "Простоквашино" (видео)
"Пытаются нагнуть": Михалков удивил странным предложением
Какое кино смотреть: премьеры России 29 ноября 2018 года
Шоу-бизнес

"Сюрприз удался!": Пугачева предстала в прозрачной одежде

Примадонна поздравила светскую львицу
Шоу-бизнес

Лещенко появился на публике в сопровождении двух врачей

На днях артист был госпитализирован
Шоу-бизнес

"Нет хуже бабы": Собчак получила удар после увольнения

Своим мнением поделилась блогер Лена Миро
Шоу-бизнес

Зловещее предсказание провидицы Ванги поразило Шепелева

Дар ясновидящей восхитил телеведущего

Гороскоп

Пожалеет об этом: отказавшейся от России Ротару предрекли печальную участь
Раскрыта чудовищная тайна многострадального брака Пугачевой и Галкина
Астрологический прогноз с 10 по 16 декабря
Совет на выходные

Фоторепортажи

Дочь Синди Кроуфорд вырвала победу у известных топ-моделей
Молодая любовница Маликова показала шикарные формы
Киркорова в мигающей шляпе приняли за новогоднюю елку
Ослепительная Кожевникова затмила бледную модель

Спорт

"Одумайся!" – Упрямому Кержакову пригрозили уголовным делом
Фигуристка Медведева заткнула за пояс Бузову
Шарапова нашла оправдание своему переезду в США
"Откуда это": Ягудин сделал заявление после гадких слухов о размолвке

Регионы

Взрыв российской ракеты в воздухе попал на видео
Пекарю из Нижнего Тагила затянуло руку в тестомесильную машину (фото)
В Подмосковье ограбили тренера сборной России
В России сделано официальное заявление о переносе столицы
© 2018 Dni.ru. Все права защищены. info@dni.ru