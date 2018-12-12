Сериал "Домашний арест" закрыли после первого сезона

Сценарист и продюсер Семен Слепаков заявил, что новый комедийный сериал о жизни нечестного мэра в коммунальной квартире не будет иметь продолжения. Актер Павел Деревянко, исполнивший главную роль в проекте "Домашний арест", уже прокомментировал эту новость.

Деревянко исполнил роль мэра Аникеева, которого обвинили в получении взятки и приговорили к домашнему аресту по месту прописки. Только чиновнику приходится отбывать наказание не в роскошном особняке, а в коммунальной квартире. Главному герою предстоит научиться ладить с простыми людьми.

В недавнем интервью актер рассказал, что старается полюбить всех своих персонажей, даже если они отрицательные. "Мне нравятся практически все мои герои. Иначе неправильно было бы все это делать, затевать. Не в смысле, что я их оправдываю. Мне важно изначально полюбить свой персонаж, чтобы потом его полюбил зритель", – поделился он.

Павел Деревянко также отметил, что Слепаков четко обозначил свое отношение к продолжению "Домашнего ареста". "Семен Слепаков сразу сказал, что второго сезона не будет. Это была его принципиальная позиция, к сожалению", – сообщил он. В то же время актер признался, что с радостью бы сыграл в продолжении, передает Teleprogramma.ru.

Недавно представители "Яндекса" опубликовали список сериалов, которые чаще всего искали россияне в Сети. В первую тройку попал проект "Домашний арест", а также сериалы "Молодежка" и "Мажор".