Пышные похороны Кобзона и Табакова взбудоражили народ

В топ-10 известных персон вошли российские спортсмены, президент Хорватии, скандальная модель и глава Кемеровской области. Больше всего пользователи обсуждали пышные похороны Табакова и Кобзона.

Капитан клуба ЦСКА и бывший вратарь сборной России Игорь Акинфеев занял первое место по количеству запросов пользователей. За ним идет боец смешанных боевых искусств Хабиб Нурмагомедов, чья борьба с ирландцем Конором Макгрегором в начале октября стала одним из самых обсуждаемых событий месяца.

На третьем месте оказался нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба. На четвертом – президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович, которая посетила Россию для поддержки своей сборной во время чемпионата мира.

На пятом и шестом месте оказались фигуристки Алина Загитова и Евгения Медведева соответственно. За ними идет скандальная модель Анастасия Вашукевич по прозвищу Настя Рыбка – она написала разоблачающую книгу о предпринимателе Олеге Дерипаске. Последнее, десятое место занял губернатор Кемеровской области Аман Тулеев, покинувший пост после пожара в торговом центре "Зимняя вишня".

Что касается российских знаменитостей, ушедших в этом году, по числу запросов лидировали Иосиф Кобзон, Олег Табаков и Николай Караченцов. Среди зарубежных – физик Стивен Хокинг и рэпер XXXTentacion.



В качестве самых значимых событий 2018 года представители "Яндекса" назвали крупные спортивные мероприятия: чемпионат мира по футболу в России и зимние Олимпийские игры в Пхенчхане. Пользователи также чаще всего искали информацию о бое Нурмагомедова и Макгрегора, пожаре в ТРЦ "Зимняя вишня", выборах главы государства, отравлении бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери, нападении студента на колледж в Керчи и повышении пенсионного возраста.

Компания также назвала самые популярные фильмы и сериалы. В тройку самых востребованных среди российских пользователей лент вошли голливудские картины "Мстители: война бесконечности", "Дудпул-2" и российская – "Движение вверх". Что касается телевизионных шоу, люди чаще всего хотели почитать материалы о сериалах "Мажор", "Домашний арест" и "Молодежка".