Путин поприветствовал участников "Новой волны"

Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам и гостям музыкального конкурса "Новая волна". "Пусть олимпийский дух города Сочи способствует честной конкурентной борьбе, укрепит настрой каждого на победу и поможет в полной мере раскрыть свой творческий потенциал", – говорится в телеграмме, текст которой размещен на сайте Кремля.

Глава государства выразил уверенность, что нынешняя "Новая волна" запомнится насыщенной программой, яркими выступлениями участников, а также встречами с легендарными представителями российской и зарубежной эстрады.