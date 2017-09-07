Звезду "Вечного зова" оставили без пенсии

Актрисе из советского культового сериала "Вечный зов" исполнилось 56: пора бы и на покой. Пенсионный фонд ей отказывает в назначении содержания, мотивируя тем, что документы актрисы пропали.

Мосфильм потерял документы 56-летней актрисы родом из Свердловска. По этой причине снявшаяся в самых громких картинах советского времени актриса Елена Кудряшова (в девичестве – Говорухина) не может получать пенсию: не хватает стажа, несмотря на титры в картинах с ее участием, сообщает портал Екатеринбурга Е1.

Елена снялась в нескольких фильмах, среди которых сериал "Вечный зов", фильмы "Ты помнишь" и "Ночь председателя". Как рассказывает актриса, ей удалось выяснить, что после банкротства Свердловской киностудии в 2002 году все документы и архив отправились на "Мосфильм".

"В Госфильмофонде мне сказали, что никакой информации о моих работах у них не существует. Когда я спросила, как же так, мне ответили, что документы к ним поступили в таком состоянии, что они "не подлежали хранению". Я спрашиваю: "Вы что же, их уничтожили?" А мне девушка отвечает: "Я вам этого не говорила, но информации о вас у нас нет"", – рассказала актриса, специально приехавшая из Италии на Урал чтобы восстановить справедливость.

Если учитывать все работы в кино, стаж Говорухиной составит как раз те самые семь лет, которые необходимы для начисления пенсии. Пока что актриса может документально подтвердить только пять лет своего стажа, что недостаточно для назначения ей пенсии. Следовательно, даже минимальные выплаты ей не положены.

"Я работаю в Италии в агентстве переводчиков. В последнее время у нас очень большой наплыв мигрантов и граждан Украины, которые тоже возомнили себя переводчиками, снизили цены и просто обвалили рынок. Мои доходы сократились на 70 процентов. Мне приходится выживать. Я даже подумывала вернуться обратно в Россию и начинать всё заново здесь. Но мне обидно, что родная страна так обходится со мной", – пожаловалась Елена.



Елена обратилась к адвокатам. Те уже подготовили исковое заявление и в ближайшее время направят его в Октябрьский районный суд Екатеринбурга, чтобы восстановить стаж актрисы и добиться назначения ей содержания от государства.



"Абсурдность ситуации в том, что фильм есть, её участие там есть, а доказательства этого нет. Все документы о работе должны храниться 75 лет, а в этой ситуации пенсионное право человека нарушено", – комментируют юристы. Недостающие два года к трудовому стажу Елены могли бы добавить сведения о работе в кинематографе.

"Если трудовая книжка утеряна, то в подтверждение трудового стажа принимаются справки, выписки из приказов, лицевые счета и ведомости на выдачу заработной платы, удостоверения, характеристики, письменные трудовые договоры и соглашения с отметками об их исполнении, трудовые, послужные и формулярные списки, членские книжки членов кооперативных промысловых артелей и кооперативных артелей инвалидов и иные документы, содержащие сведения о периодах работы, – рассказали в Пенсионном фонде.

Если же нет документальных подтверждений о трудовом стаже, нужны показания двух и более свидетелей, добавили в ПФ. В случае с Еленой Говорухиной ее фамилия в титрах специалистами государственной пенсионной службы в расчет почему-то не берется.