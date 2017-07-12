Умерла звезда "Вечного зова"

В Киеве на 78-м году жизни скончалась советская актриса Ирина Бунина. В последние годы артистка часто болела и перенесла несколько сложных операций, передает "Газета.ру".

Ирина Бунина снялась более чем в 40 фильмах и сериалах. Самые известные из них: "Артист из Кохановки", "Грачи", "Вечный зов", "День рождения Буржуя", "Возвращение Мухтара", "Мать и мачеха", "Седьмое небо".



