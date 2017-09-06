Как живет 91-летняя Вера Васильева

Вера Васильева – живая легенда театра. В Театре сатиры она сыграла более 60 ролей. Немало работ было у нее и в кино – например, в фильмах "Следствие ведут ЗнаТоКи", "Приказано выжить", "Вино из одуванчиков". В сентября ей исполнится 92 года. Но она полна энергии и планов. Драматург и режиссер Сергей Коковкин сейчас работает над моноспектаклем для народной актрисы СССР, который будет называться "Вера". С Васильевой встретился корреспондент Dni.Ru.

Вера Кузьминична, поздравляю Вас с открытием очередного театрального сезона. В "Сатире" Вы служите с 1948 года. Менялись худруки, актеры, спектакли, а Вы, кажется, все такая же!

В моем возрасте открыть новый сезон – это уже счастье. Увидеть свой коллектив и узнать, что через несколько минут будет мощная репетиция нового мощного спектакля – самая дорогая награда. Я ждала, когда же закончится отпуск, считала буквально дни, чтобы поскорее вернуться к работе.

Кстати, как провели отпуск, где побывали, что Вас радовало?

Я хорошо отдыхала. Ездила на море в Хорватию – там я провожу лето уже несколько лет подряд. Потом я была в Подмосковье и наслаждалась уже нашей природой. Но мечтала, повторюсь, о начале сезона, читала пьесы.

У Вас прекрасная фигура, хорошая кожа, Вы всегда подтянуты, элегантны. Поделитесь секретом такой завидной формы?

Cпасибо за комплимент. Просто я люблю свою профессию, люблю зрителей, которые приходят на мои спектакли, и не хочется их сильно огорчать. Я не могу себе позволить выглядеть не комильфо.

Насколько сильно изменился театр за годы Вашей работы там?

Мне не нравится всеобщая гонка за деньгами, за положением, за статусом. Словно бы сейчас все работают, чтобы потом вырваться ненадолго за границу, потратить деньги и опять вернуться к работе. Не нравится и всеобщее стремление быть первым, богатым, претит та установка на успех, что сейчас проповедуется. Проповедовать надо нравственность, доброту, честность, сочувствие.

АЛЕКСАНДР ШИРВИНДТ, худрук Театра сатиры:

– Вера – уникальная женщина. Ей 91, и она вся в работе. У нас в "Сатире" она играет в трех спектаклях, а также занята в Малом и театре "Модернъ". И каждый раз она встречает меня словами: "Шурочка, а что дальше?"