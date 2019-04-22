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Среда 19 августа

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Интервью

Своими планами, мечтами и даже самыми сокровенными секретами звезды нередко делятся в интервью. Узнать, с кем и о чем поговорили Dni.Ru, мы предлагаем нашим читателям.

"Очень честная история": Валюшкина откровенно о новой роли и борьбе с собой

"Очень честная история": Валюшкина откровенно о новой роли и борьбе с собой
Елена Валюшкина снимается в сериале "Семья". Актриса много раз играла мам в кино и сериалах – заботливых, смешливых, – самых разных. В беседе с "Дни.ру" знаменитость рассказала о своей героине и многом другом. Чем мама из "Семьи" отличается от других ваших героинь? Почему она особенная? Что в ней такого, чего нет в других ваших героинях? Ее особенность как раз в том, что в ней нет больших особенностей: она такая типичная мама среднестатистической семьи.

"Многие снова будут крутить у виска": Бузова о доходах, отношениях после развода и стрессе родителей

"Многие снова будут крутить у виска": Бузова о доходах, отношениях после развода и стрессе родителей
28 октября в "Крокус Сити Холле" Ольга Бузова представит грандиозное шоу "Вот она Я!" Собрать семитысячный зал – задача сегодня трудная. Но самая известная в стране поющая телеведущая справится, поскольку перфекционист по природе и всегда достигает поставленной цели. После очередной репетиции с 35-летней звездой "Дома-2" встретился корреспондент "Дни.ру". Ольга, пресса много и часто пишет о Вас уже 18 лет.

"Музыка, как ничто иное, воздействует на душу": Александр Шульгин о настоящем и будущем культуры и искусства

"Музыка, как ничто иное, воздействует на душу": Александр Шульгин о настоящем и будущем культуры и искусства
Александр Шульгин является невероятно разносторонней личностью. Он – популярный российский композитор, автор множества песен, продюсер, предприниматель. Корреспондент "Дни.ру" встретился с Александром, чтобы обсудить его взгляды на настоящее и будущее культуры. Наш разговор пойдет о музыке.

Волочкова о конфликте с Собчак, об алкоголе и имплантах

Волочкова о конфликте с Собчак, об алкоголе и имплантах
Балерина Анастасия Волочкова дала откровенное интервью. Самая яркая российская танцовщица раскрыла все секреты в беседе с корреспондентом "Дни.ру": поговорили о Пугачевой, скандале с Собчак, плате за успех и отношениях с бывшими.

Борьба с наркозависимостью вынудила Пьеху продать квартиру и влезть в долги

Борьба с наркозависимостью вынудила Пьеху продать квартиру и влезть в долги
Стас Пьеха стал участником заключительного дня музыкального фестиваля "Звезды "Русского радио" в Морском порту Сочи. Перед выступлением с артистом встретился корреспондент "Дни.ру". Стас, в каком возрасте Вы поняли, что родились в непростой семье, что бабушка и мама – знаменитые люди? Люди подсказали мне (смеется).

Подруга Киркорова проболталась о связи с Зеленским

Подруга Киркорова проболталась о связи с Зеленским
Ирина Билык – Народная артистка Украины. Певица, композитор, поэт – она выступает сама, а также другие звезды исполняют ее песни. Например, композиция "Снег" стала популярна после того, как ее перепел Филипп Киркоров. С украинской подругой российского поп-короля встретился корреспондент "Дни.ру". Без вопросов о политике разговор не обошелся. Ирина Николаевна, хотели бы концерт в России дать, чтобы собрать в нем всех звезд, которые поют Ваши хиты – Киркорова, Аллегрову и иже с ними?Вы же знаете, какая сейчас у нас ситуация.

"Сын меня не осуждает": Нельсон из Reflex рассказала об однополой любви

"Сын меня не осуждает": Нельсон из Reflex ответила на вопрос об однополой любви
Ирина Нельсон, знакомая всем по группе Reflex, за несколько дней в Баку успела многое: погуляла по Старому городу, стала гостьей фестиваля "Жара", побывала на звездном бранче у главреда журнала "ОК!" Вадима Верника. Там-то с певицей за чашечкой кофе и побеседовал корреспондент "Дни.ру".  Ирина, о возрасте женщины не говорят, но меня совершенно потрясает тот факт, что Вы уже стали бабушкой, хотя девчонкой выглядите! Да, Вы правы.

Помолодевшая Валентина Легкоступова выглядит как подросток

Помолодевшая Валентина Легкоступова выглядит как подросток
"Капля в море", "Ягода-малина", "Берег счастья" – песни Валентины Легкоступовой любимы многими поколениями. А сама она с годами становится только прекраснее. С популярной певицей на Международном фестивале искусств "Славянский базар в Витебске" встретился корреспондент "Дни.ру". Валентина, Вас, как посмотрю, побросало по миру – жили Москве, Испании, Феодосии.

Что прошептала любовница лежащему в гробу алкоголику Осину

Что прошептала любовница лежащему в гробу Осину
О том, что Евгений Осин состоял в отношениях с Еленой Скорняковой и признавал своей​ дочерью​ Анастасию Годунову, стало известно незадолго до смерти певца. Результаты​ ДНК-экспертизы отцовства артиста не интересовали - он любил Настю без формальностей и уверял, что готов удочерить. Однако после его смерти продюсер Андрей Разин стал кричать, что-де Елена и Анастасия – самозванки. Корреспондент "Дни.ру" встретился с ними на дне рождения Анны Калашниковой и задал вопросы в лоб. Елена, когда Осин пил и был в тяжелом состоянии, кто был рядом с ним? Моя дочь Настя и я всегда поддерживали Женю, всем сердцем и душой за него переживали.

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна

Цымбалюк-Романовская отказалась посетить похороны Джигарханяна
Виталина Цымбалюк-Романовская была третьей, самой известной и самой скандальной женой Армена Джигарханяна. Они состояли в браке с 25 февраля 2016 года по 27 ноября 2017-го, но страсти бушуют до сих пор. Корреспондент "Дни.ру" пообщался с киевской пианисткой, которую многие считают "мошенницей на доверии". Виталина Викторовна, о Вас часто пишут как о киевской пианистке.

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