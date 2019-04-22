"Многие снова будут крутить у виска": Бузова о доходах, отношениях после развода и стрессе родителей

28 октября в "Крокус Сити Холле" Ольга Бузова представит грандиозное шоу "Вот она Я!" Собрать семитысячный зал – задача сегодня трудная. Но самая известная в стране поющая телеведущая справится, поскольку перфекционист по природе и всегда достигает поставленной цели. После очередной репетиции с 35-летней звездой "Дома-2" встретился корреспондент "Дни.ру". Ольга, пресса много и часто пишет о Вас уже 18 лет.