Ирина Билык – Народная артистка Украины. Певица, композитор, поэт – она выступает сама, а также другие звезды исполняют ее песни. Например, композиция "Снег" стала популярна после того, как ее перепел Филипп Киркоров. С украинской подругой российского поп-короля встретился корреспондент "Дни.ру". Без вопросов о политике разговор не обошелся. Ирина Николаевна, хотели бы концерт в России дать, чтобы собрать в нем всех звезд, которые поют Ваши хиты – Киркорова, Аллегрову и иже с ними?Вы же знаете, какая сейчас у нас ситуация.