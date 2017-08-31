Богомолов о забастовке из-за Серебренникова

Режиссер в интервью Dni.Ru высказался о скандале. Все произошедшее его возмущает как соратника и простого зрителя.

Московский Художественный Театр открыл 120-й творческий сезон. Начали его нестандартно – номером из спектакля "Зойкина квартира", который который несколько лет назад поставил здесь Кирилл Сереборенников. Песня "У свободы любимый белый цвет" ввиду последних событий вокруг режиссера кажется особенно актуальной. Именно поэтому худрук МХТ Олег Табаков начал сбор труппы со словами: "Верю, что Кирилл поставит на этой сцене еще не раз".

Поддержал Олега Павловича и Константин Богомолов. Ему тоже не раз доставалось от разного рода ревнителей морали и закона. Поэтому историю с Серебренниковым он глубоко переживает. "Очень важно, чтобы Кирилл мог продолжать работу вне зависимости от юридических процессов, – сказал режиссер Dni.Ru, – ведь невозможность трудиться – самое страшное наказание для художника. Я не верю, что его работа над новыми спектаклями, фильмом может как-то помешать следственным мероприятиям".

"Все мы теряем от того, что Кирилл не имеет возможности работать, – продолжает Константин. – Ведь мы должны думать о собственной выгоде – мы, как зрители, теперь лишены возможности получать новый художественный продукт. Продукт, замечу, редкого качества. Мы не так богаты талантами, чтобы разбрасываться ими. Меня эта ситуация просто убивает".



"Я не поддерживаю кликушеских призывов объявить забастовку, прекратить работу в знак протеста против задержания Кирилла – продолжает Богомолов. – Потому что люди, которые поднимают Кирилла на знамя некой борьбы, используют всю эту ситуацию для своей выгоды, им нужно, чтобы она как можно дольше продолжалась".

Напомним, что Серебренников отбывает домашний арест в своей квартире на Пречистенке. Суд разрешил режиссеру во время домашнего ареста посещать театр, но только после санкции следователя.