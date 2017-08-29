Скандал с пропажей денег пошел Серебренникову на пользу

Результаты социологического опроса говорят о том, что скандал с задержанием принес Кириллу Серебренникову необычайную популярность. Так, об аресте художественного руководителя "Гоголь-центра" слышали почти две трети россиян.

Согласно данным исследования Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), 62% россиян слышали что-либо о задержании Кирилла Серебренникова. 15% опрошенных знают его в качестве режиссера, 13% респондентам знакомо только его имя.

О том, что Серебренников имеет отношение к "Гоголь-центру" заявили 6% россиян. 1% опрошенных заявил, что этот человек – "деятель культуры", "продюсер" и "находится под домашним арестом". К сожалению, 59% респондентам фамилия режиссера ни о чем не говорит.

"Кирилл Серебренников известен в той или иной степени уже почти трети наших сограждан. Причем эта известность резко выросла – фактически удвоилась – после и по причине его задержания правоохранительными органами и освещения этого факта в масс-медиа и интернете. Тем не менее существует и немаленькая аудитория Серебренникова как режиссера. Теперь же и театралы, и значительная часть тех, кого к театралам не отнесешь, с интересом следит за развитием дела Серебренникова", – комментирует результаты опроса гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Напомним, 22 августа стало известно, что режиссер Кирилл Серебренников был задержан в Санкт-Петербурге во время съемок своего нового фильма "Лето". Художественного руководителя "Гоголь-центра" обвиняют в хищении 68 миллионов рублей. Позже Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о помещении режиссера под домашний арест.