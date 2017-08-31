Поклонская набросилась на актера за насмешки над христианами

На своей странице в Facebook бывший прокурор Крыма разместила ролик с названием "Ларс Айдингер – сатанист!". Автор видео – пользователь с ником Anti Matilda.

Поклонская прокомментировала публикацию: "Молчать и ждать? Каким будет следующий сатанинский знак? Может быть, голова козы, если крови на всех не хватит?" Вся страница депутата в социальной сети пестрит призывами заблокировать "кощунственный фильм, оскорбляющий нашу историю и веру".



Немецкий актер Ларс Айдингер, исполнитель роли Николая II в фильме Алексея Учителя "Матильда", причисляет себя к гностикам – приверженцам теософического учения Елены Блаватской. Авторы ролика обвиняют его в сатанизме, утверждая, что он "просто плюет в глаза каждому Православному Христианину – своим отношением к Иисусу Христу и поклонению сатане” (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.).

Anti Matilda обвиняет Ларса в нетрадиционной ориентации и считает, что такой человек не может позировать в образе Христа. Особенно авторов ролика возмутило фото выброшенного в урну бумажного стакана с надписью Jesus, размещенное в Instagram Айдингера, а также снимки трех свечей в форме цифры шесть и "сравнение Макдональдса с христианством".

#jesus Публикация от Lars Eidinger (@larseidinger) Фев 21 2017 в 7:10 PST

Ранее Наталья Поклонская выложила на своих страницах в соцсетях видео с обнаженным Ларсом Айдингером. В скандальном ролике собрана нарезка кадров из фильмов, в которых он участвует в эротических сценах или изображает сумасшедшего. Также в видео есть отзывы Алексея Учителя о талантах актера.

Напомним, что 10 августа Министерство культуры выдало прокатное удостоверение фильму Алексея Учителя "Матильда". Депутат Поклонская, которая ведет кампанию против ленты, заявила, что ведомство можно привлечь к уголовной ответственности. По словам экс-прокурора, Минкульт нарушил закон о противодействии экстремизму.