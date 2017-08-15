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Общество

Поклонскую предупредили об опасности ее поведения

Наталья Поклонская. Фото: GLOBAL LOOK press/Russian Archives
Адвокат Константин Добрынин, защищающий права режиссера Алексея Учителя, обратился к депутату Госдумы Наталье Поклонской с предупреждением об опасности "антиобщественного" поведения. По словам юриста, ее могут привлечь к уголовной ответственности.
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Адвокат попросил Наталью Поклонскую прекратить "искусственную истерию" вокруг фильма Алексея Учителя "Матильда", передает URA.RU. Константин Добрынин напомнил о равенстве всех граждан страны перед законом и отметил, что в случае продолжения скандала в судебном порядке будет добиваться ее отстранения от должности и привлечения к ответственности.

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Наталья Владимировна Поклонская депутат Госдумы России

"Уведомляем Вас, что возможные последствия для должностного лица, если эти действия не будут прекращены, могут включать в себя привлечение к дисциплинарной, административной, гражданско-правовой или уголовной ответственности, включая отстранение от занимаемой должности", – написал депутату юрист. Он добавил, что будет добиваться применения "механизма уголовной репрессии как крайнего метода правового регулирования".

Поклонская поднимает в обществе протест против исторического фильма "путем распространения заведомо недостоверных сведений о якобы совершенных творческим коллективом правонарушениях", пояснил Добрынин. Он подчеркнул, что глава комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах не только подтасовывает факты при общении с представителями органами госвласти, но и провоцирует их на нарушение законодательства.

Ранее деятельность экс-прокурора Крыма раскритиковал журналист Владимир Соловьев. Он заявил, что новости о деятельности Поклонской связаны в основном с ее религиозными убеждениями. "Пустить бы всю эту прыть на борьбу с коррупцией, – отметил телеведущий. – В Думе она руководит не комиссией по инквизиции".

В ответ Поклонская рассказала о своих достижениях на посту главы комиссии Госдумы по контролю за достоверностью сведений о доходах. В частности, по ее словам, дети из самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик получили медицинскую помощь в Москве и Крыму.

Автор: Константин Улюкаев15 августа 2017, 11:13
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кадры скандального фильма Учителя "Матильда"

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