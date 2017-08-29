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Культура

Феминистки осквернили менструальной кровью портрет Николая II

Николай II. Фото: Dni.Ru
Группа феминисток из Краснодара необычной акцией поддержала режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя. Они облили портрет российского императора Николая II менструальной кровью.
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Феминистки опубликовали на YouTube провокационный ролик. Они показали, как оскверняют изображение государя. Рядом было встроено изображение депутата Госдумы Натальи Поклонской, которую запечатлели во время "Бессмертного полка".

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 Наталья Владимировна Поклонская

Наталья Владимировна Поклонская депутат Госдумы России

"Мы, феминистки из Краснодара, возложили к памятнику Екатерины II портрет императора Николая II, окропленный нашей менструальной кровью. Это наша реакция на скандал вокруг фильма "Матильда", – гласит текст манифеста под видео. Авторы ролика утверждают, что их тела "отторгают увечный плод российского патриархата".

Создатели видео считают, что Кубань – родина феминизма в России. "Мы все – Матильды. Мы оскорбляем вас, мы пугаем вас, мы совращаем вас. Мы нимфы, мы амазонки, мы весталки, мы ангелы и дьяволицы, мы дочери Луны и воительницы Ночи (здесь и далее орфография и пунктуация авторов соблюдены – Прим. ред)", – заявляют феминистки.

Пользователи Сети раскритиковали авторов ролика. "Это 100% не феминизм. И 100% клиника, либо провокация", – считает один из комментаторов. Многие не могли сдержать эмоции и переходили на откровенные оскорбления в адрес феменисток.

Напомним, что выход фильма "Матильда" Алексея Учителя стал предметом ожесточенных споров. Создателя картины критикуют за то, что он показывает императора в неприглядном свете. Среди тех, кто вступил в полемику с деятелем кино, оказалась из депутата Госдумы Наталья Поклонская. Премьера должна состояться в октябре 2017 года.

Автор: Евгений Мышко29 августа 2017, 21:58
ФОТОРЕПОРТАЖ

Кадры скандального фильма Учителя "Матильда"

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