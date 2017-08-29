Феминистки осквернили менструальной кровью портрет Николая II

Группа феминисток из Краснодара необычной акцией поддержала режиссера фильма "Матильда" Алексея Учителя. Они облили портрет российского императора Николая II менструальной кровью.

Феминистки опубликовали на YouTube провокационный ролик. Они показали, как оскверняют изображение государя. Рядом было встроено изображение депутата Госдумы Натальи Поклонской, которую запечатлели во время "Бессмертного полка".

"Мы, феминистки из Краснодара, возложили к памятнику Екатерины II портрет императора Николая II, окропленный нашей менструальной кровью. Это наша реакция на скандал вокруг фильма "Матильда", – гласит текст манифеста под видео. Авторы ролика утверждают, что их тела "отторгают увечный плод российского патриархата".

Создатели видео считают, что Кубань – родина феминизма в России. "Мы все – Матильды. Мы оскорбляем вас, мы пугаем вас, мы совращаем вас. Мы нимфы, мы амазонки, мы весталки, мы ангелы и дьяволицы, мы дочери Луны и воительницы Ночи (здесь и далее орфография и пунктуация авторов соблюдены – Прим. ред)", – заявляют феминистки.

Пользователи Сети раскритиковали авторов ролика. "Это 100% не феминизм. И 100% клиника, либо провокация", – считает один из комментаторов. Многие не могли сдержать эмоции и переходили на откровенные оскорбления в адрес феменисток.

Напомним, что выход фильма "Матильда" Алексея Учителя стал предметом ожесточенных споров. Создателя картины критикуют за то, что он показывает императора в неприглядном свете. Среди тех, кто вступил в полемику с деятелем кино, оказалась из депутата Госдумы Наталья Поклонская. Премьера должна состояться в октябре 2017 года.