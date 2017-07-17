Скандальные слухи о семье Николая II

Ровно 99 лет назад, в ночь с 16 на 17 июля, в полуподвальном помещении дома Ипатьева в Екатеринбурге был расстрелян последний русский царь Николай II и его семья. С тех пор личность императора и его родных вызывает множество слухов и споров. Dni.ru решили вспомнить, самые скандальные моменты из жизни последнего русского царя.

Любовная связь Николая II и Матильды Кшесинской

Скандал вокруг романа императора и балерины разгорелся с новой силой после выхода картины Алексея Учителя "Матильда". Тематика фильма и неоднозначный образ Николая II вызвал возмущение у верующих, а депутат Госдумы Наталья Поклонская потребовала запретить его к показу.

17 июля стало известно о том, что режиссер и православный меценат из Екатеринбурга Сергей Алиев намерен реанимировать образ царя и снять документальную ленту "Ложь Матильды". Автор фильма надеется развенчать все мифы о личности Николая II, которые затронуты в работе Учителя.

Что касается исторических фактов, то известно, что юная балерина Матильда Кшесинская познакомилась с Николаем II еще до того, как он взошел на престол. Однако что именно происходило между будущим царем и Малечкой доподлинно неизвестно.

В своих мемуарах Николай II лишь несколько раз упоминает Матильду, но сама балерина писала о романе с ним много и страстно. Некоторые историки полагают, что у цесаревича и юной особы действительно были бурные сексуальные отношения. Другие эксперты полагают, что их любовь была исключительно платонической. Некоторые специалисты считают, что была безответная любовь со стороны Матильды.

Роман Григория Распутина и супруги Николая II

Известно, что легендарный целитель Григорий Распутин занимал особое место в царской семье. Согласно официальной версии, старец появлялся в императорском доме исключительно для того, чтобы лечить сына Николай II Алексея, больного гемофилией знахарскими методами.

Известно также, что на этом фоне Распутин очень сблизился с супругой императора Александрой Федоровной. По слухам, жена Николая II буквально благоговела перед загадочным старцем и была крайне зависима от его мнения. Естественно, такие странные отношения наводили окружающих на мысли о том, что у Александры Федоровной и Распутина был роман. Впрочем, возможно, что их связь не имела под собой никакой порочной основы и женщина просто верила в то, что целитель способен избавить от страданий ее ребенка.

Cпасшиеся дети Николая II

Известно, что в роковую ночь с 16 на 17 июля были расстреляны не только император и его супруга, но и их дети: великие княжны Ольга, Татьяна, Мария, Анастасия и наследник престола цесаревич Алексей. По некоторым данным, княжна Анастасия дольше всех сопротивлялась расправе, что позже породило слухи о том, что она чудом спаслась и скрывается в Европе.

Эти домыслы даже легли в основу знаменитого диснеевского мультфильма "Анастасия". Кроме того, появлялись слухи и о других чудом спасшихся царских детях. С тех пор в разных уголках мира то и дело появляются так называемые "наследники" Николая II, которые требуют восстановить справедливость.

Как ни странно, но больше всего историки насчитывают самозванных Алексеев – около 81. И это при том, что мальчик был тяжело болен, и у него в принципе было меньше всего шансов выжить. Также в разное время появились около 30 Лже-Анастасий и около 50 Лже-Марий. Однако до сих пор никто из них так и не смог доказать реальность своего родства с царской семьей.