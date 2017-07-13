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В Сети набирает популярность хештег #ЯпойдунаМатильду

Кадр из фильма "Матильда"
Молодежный союз юристов России запустил в социальных сетях флешмоб с хештегом #ЯпойдунаМатильду, чтобы каждый смог обозначить свое отношение к фильму. Эксперты заметили, что картина Алексея Учителя еще не вышла в прокат, но уже успела стать предметом жаркой дискуссии и напряженной идеологической борьбы.
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"Своей инициативой мы хотим воззвать граждан вспомнить закон. Фильм еще не вышел, его никто, соответственно, не видел. Не видели его и представители ряда организаций, которые уже "осведомлены", что его нужно запретить. А если его не запретить, по их мнению, мы все умрем – и это будет замечательно и справедливо. На наш взгляд, кто-то явно пытается создать истерию вокруг всего этого. Мы же призываем к здравому смыслу, о чем и просил наш президент, комментируя эту ситуацию. Конституция России гарантирует каждому свободу мысли и слова, а цензура запрещается. И, кстати, смотреть фильм или нет – тоже законное право каждого гражданина", – заявил член Общественной палаты России, первый вице-президент Молодежного союза юристов, адвокат Артем Кирьянов, выступивший инициатором открытого обращения.

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Инициативу также поддержала группа известных юристов и адвокатов. "Несмотря на неоднозначную оценку этого художественного произведения, думаю, все же надо снизить градус напряженности, который сложился вокруг кинофильма, и дать возможность всем желающим принять самостоятельное решение относительно желания его посмотреть. Любое давление и уж тем более требования запрета показа фильма, если он не содержит контент, запрещенный законодательством, недопустимы, частное мнение одних не может преобладать над частным мнением других, исходя из этого у всех должны быть равные возможности как посмотреть, так и воздержаться от просмотра. Полагаю, что если бы не поднятая шумиха, у меня не возникло бы явного желания посмотреть то, что ее вызвало, теперь же #ЯпойдунаМатильду", – отметил Сергей Горбачев, адвокат, управляющий партнер МКА "Легис Групп".

"Я человек верующий, но как практикующий юрист вижу бессмысленность и пустоту негативных процессов, которые происходят вокруг фильма "Матильда". Посему поддерживаю инициативу Молодежного союза юристов РФ. Оно направлено на реализацию конституционных прав и свобод, точно так же как и творческое видение автора фильма по создаваемому им произведению. Людям воцерковленным необходимо самостоятельно решить, смотреть его или нет. Вместе с тем давайте не забывать, что в нашем обществе есть представители других религий, есть и вовсе атеисты. Поэтому я призываю расценивать данную кинокартину исключительно с точки зрения искусства. А конфликты решать – с точки зрения закона", – считает юрист, директор аналитического института "Лаборатория законодательства" Павел Князев.

"Мне приятно, что мои коллеги выступают в защиту произведений искусства, и я их полностью поддерживаю в этом вопросе. Разумеется, вопросы веры, в том числе и православной, являются чувствительными для подавляющего большинства жителей нашей страны, однако Россия – светское и правовое государство, и во главу угла следует ставить Закон Человеческий. Считаю, что представители отдельных организаций, основывая свое недовольство фильмом, который и в прокат еще не вышел, личностью Николая Второго, признанного великомученником, выступая за запрет показа киноленты, проявляют недоверие к своим прихожанам, решая за них: идти или нет в кинотеатр, сомневаясь в силе их веры и нравственных принципах. Так или иначе, никакой официальной запретительной политики к показу фильма на данный момент нет и не предвидится, а решать, смотреть фильм или нет, каждый будет в соответствии с законом и Конституцией – то есть самостоятельно", – заявил адвокат, руководитель экспертно-аналитического центра "ProПраво" Сергей Афанасьев.

Кадр из фильма "Матильда"

Художественный фильм "Матильда" режиссера Алексея Учителя еще не вышел в прокат, но уже успел стать предметом дискуссий и идеологической борьбы. В основе сюжета – любовные отношения последнего русского императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской. Действие фильма разворачивается в период, когда Николай Александрович еще не взошел на престол. Вместе с тем в картине отражены реальные события, в том числе крушение царского поезда в Борках, коронация в Успенском соборе, трагедия на Ходынском поле в Москве.

После появления в 2016 году официального трейлера ленты представители различных общественных движений выступили с критикой, призывая не выпускать фильм в прокат. Они заявили, что работа Учителя не только оскорбляет честь царя, причисленного РПЦ к лику святых, искажает исторические события, но и провоцирует антироссийские и антирелигиозные настроения в обществе.

Помимо прочих, с подобными заявлениями выступила и депутат Госдумы Наталья Поклонская, известная своим трепетным отношением к царю Николаю. Она пояснила, что кинокартина может негативно повлиять на нравственные основы общества. Отдельные представители и вовсе предрекают гибель России в случае выхода "Матильды" в прокат, объясняя это Божьей карой. Кроме того, в конце января 2017 года была обнародована информация, что прежде неизвестная организация "Христианское государство – Святая Русь" в связи с готовящимся выходом фильма разослала директорам кинотеатров письма с угрозами. В посланиях говорилось: в случае выхода ленты на экраны "кинотеатры будут гореть", а подожгут их те, кто "любит Бога и свой народ". Подобные заявления можно отнести к религиозному радикализму.

Нужно отметить, что пока ни одно надзорное ведомство не поддержало вышеописанные претензии к картине. Что же касается истории взаимоотношений императора Николая II и Матильды Кшесинской – это общеизвестный исторический факт, имевший место быть в конце XIX века. Режиссер не делает никакого открытия, рассказывая, что между наследником российского престола и балериной существовала любовная связь.

Кадр из фильма "Матильда"

Кроме того, на одной из пресс-конференций режиссер Алексей Учитель сообщил итоги экспертизы фильма "Матильда". По словам постановщика, исследование проводил Санкт-Петербургский государственный университет. Эксперты не нашли в картине элементов, которые бы оскорбляли чьи-либо чувства. "Следует отметить, что фильм нельзя охарактеризовать как исторический или биографический, так как в нем имеют место упомянутые расхождения между фактами художественной реальности и историческими фактами", – говорится также в документе. На свободу творческого самовыражения режиссер Учитель имеет полное право по закону.

Как известно, в последние десятилетия в России сложилось светское демократическое общество. Посему вмешиваться в творческие процессы отдельным группам лиц неприемлемо. К тому же необходимо помнить, что Конституция России гарантирует каждому свободу литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, а цензура запрещается.

Так или иначе, разумнее всего представляется позиция президента России Владимира Путина, который заметил, что Россия – "страна большая, сложная" и люди здесь представлены с самыми разными взглядами. Кроме того, глава государства призвал в отношении данной темы "вести диалог в рамках приличий и, самое главное, в рамках закона".

Мы поддерживаем слова главы государства и выражаем надежду, что никакая неправомерная критика не помешает состояться общероссийской премьере нового фильма Алексея Учителя. А смотреть кинокартину или нет – конституционное право каждого гражданина нашей страны.

С целью определения отношения общества к данной художественной работе нами было принято решение запуска флешмоба c хештегом #ЯпойдунаМатильду в социальных сетях. Таким образом, каждый сможет обозначить свое отношение к целому полотну и творчеству художника.

13 июля 2017, 15:23

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