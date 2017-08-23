Кобзону горько от скандала с Серебренниковым

Заместитель председателя комитета по культуре Госдумы Иосиф Кобзон считает, что в деле Серебренникова необходимо рассказать всю правду. Нужно объяснить: что нарушил режиссер и в чем заключалось его мошенничество.

"Если он совершил преступление, то понятно, если нет – то зачем вы будоражите нас, народ? Зачем помещать его под охрану, что он нарушил? В чем его мошенничество? Называйте вещи своими именами… Мне горько, потому что нам не говорят правду", – приводит РИА Новости слова мэтра советской и российской сцены Иосифа Кобзона.

Басманный суд Москвы 23 августа определил меру пресечения Кириллу Серебренникову в виде домашнего ареста, который продлится до 19 октября 2017 года. При этом художественному руководителю театра "Гоголь-центр" позволено посещать театр. По закону ездить на работу Серебренников сможет, если на то будет разрешение следователя.

"Препятствий для посещения обвиняемым театра не имеется, но, согласно закону, этот вопрос должен решать следователь", – сказала судья Елена Ленская.

Перед полуденным заседанием 23 августа у здания Басманного суда собрались неравнодушные, а также деятели культуры и искусства, представители московского бомонда. Они пришли, чтобы поддержать своего коллегу и выразить свою позицию по поводу происходящего, как это ранее сделали другие. При этом неоднократно звучали аплодисменты: так собравшиеся пытались поддержать задержанного режиссера.

"Полгода назад мы еще не могли себе такое представить, но теперь все именно так. Почему я здесь? Потому что мне дома не сидится. И потому, что это и меня касается. Что будет дальше? Это от нас не зависит", – прокомментировал изданию HELLO.RU свою позицию Леонид Парфенов.

"Я не очень погружена в нюансы дела и не знаю, насколько имеют место финансовые и юридические нарушения. Возможно, что-то действительно было сделано некорректно, но вопрос сейчас не в этом, а именно в показушности всего происходящего", – высказала свое мнение Светлана Бондарчук.

"Вместо того, чтобы тут торчать, многие люди гораздо продуктивнее могли бы провести свое время. Что будет дальше, не могу даже предположить, потому что у меня одна логика, а есть другая – перпендикулярная", – сказала как отрезала Татьяна Лазарева.

Напомним, Серебренникову вменяют организацию хищения не менее 68 миллионов бюджетных рублей, выделенных в 2011–2014 годах на проект "Платформа". Режиссеру запретили общаться со всеми, кроме близких родственников и адвокатов. Кроме того, деятель искусства ограничен в пользовании телефонной связью и интернетом. Режиссер своей вины не признал, сообщил телеканал "Москва 24".