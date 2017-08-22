Перед задержанием Серебренников сделал Цоя геем

Режиссёр Кирилл Ганин заявил, что в фильме Кирилла Серебренникова культовый рок-музыкант Виктор Цой должен быть представлен как гей. По информации Ганина, в новой киноленте между Цоем и Айзеншписем вспыхивает любовь.

Как написал на своей странице в Facebook режиссер Кирилл Ганин, ему поступила информация, что Серебренников снимает фильм о кумире 80-90 годов Викторе Цое в несколько необычной трактовке личности музыканта. В новом фильме Цой – гомосексуалист и крутит любовь с продюсером.

Серебренников, по мнению Ганина, в своей картине хотел воспроизвести атмосферу того времени. В конце 80-начале 90-х по мнению Серебренникова все либо покупалось и продавалось, либо решалось через интим.

Тем временем автор сценария картины Михаил Идов утверждает, что заявление о гомосексуальной линии в фильме Серебренникова – бред. Но сюрпризы в фильме, конечно, будут.

"Я не знаю, кто такой Кирилл Ганин, но это, конечно, горячечный бред. Мы стараемся элемент сюрприза держать до его выхода, и в связи с этим даже после таких событий с Кириллом Серебренниковым подход к фильму не изменился. Это фильм не только про Виктора Цоя, Майка Науменко и других рокеров в начале 80-х, это фильм про молодость, нонконформизм и жизнь в Ленинграде летом 82-го года", – рассказал Идов радистанции "Говорит Москва".



К слову, Серебренникова задержали в Санкт-Петербурге. Режиссер как раз снимал очередной эпизод из фильма о Викторе Цое.