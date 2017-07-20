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Культура

Учитель попросил 90 млн на фильм о мертвом Цое

Виктор Цой. Кадр из фильма "Игла"
Режиссер Алексей Учитель, известный по скандальному фильму "Матильда", представил свой новый кинопроект. Он планирует снять фильм о смерти культового музыканта Виктора Цоя, в котором не будет актера, исполняющего его роль.
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Защищая свой проект, Учитель попросил у Фонда кино 90 миллионов рублей на съемки, передает ТАСС. Режиссер также заявил, что будущая картина обладает не меньшим потенциалом, чем фильм "Высоцкий. Спасибо, что живой". 

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"Единственное, я хочу сделать эту картину без актера, который играет Цоя. Он будет живой для зрителей, которые хотят видеть его, а не человека, который будет его изображать", – добавил он. По словам Учителя, он планирует снять кино в так называемом жанре "роадмуви", пишет "Газета.Ru".

В центре сюжета окажется момент смерти Цоя и то, как его тела после ДТП везут три дня на автобусе в Санкт-Петербург. Главным же героем картины станет водитель, сбивший музыканта на трассе под Ригой 15 августа 1990 года. 

Также в фильме планируется использовать документальные кадры, права на которые принадлежат студии "Рок". Общий бюджет картины составит 150 миллионов рублей. Из тех 90 миллионов рублей, которые может выделить на съемки Фон кино, 60 миллионов кинокомпания просит на безвозмездной основе.  

Отметим, что этот кинопроект о Викторе Цое – третий по счету за текущий год. Ранее желание экранизировать жизнь легендарного музыканта выразили режиссер Кирилл Серебренников и один из основателей группы "Кино" Алексей Рыбин. 

Автор: Рудольф Великолепный20 июля 2017, 12:20

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