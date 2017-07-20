Бугаев-Африка набросился на Учителя из-за Цоя

Музыкант, актер и художник Сергей Бугаев по прозвищу Африка жестко раскритиковал еще не снятый фильм Алексея Учителя о Викторе Цое. По мнению деятеля культуры, личность лидера группы "Кино" непременно будет искажена, а режиссер наживется на скандале.

По мнению Бугаева, в современной культуре художники эксплуатируют образы знаменитостей, и фильм Учителя не станет исключением. "Вы назвали имя человека (Учителя) ангажированного, который еще не выпрыгнул из одного проекта, обсуждаемого в обществе, и запрыгивает в другой. Выстрелить в общественную сферу каким-нибудь псевдоскандальчиком очень легко и просто", – цитирует эксперта радиостанция "Говорит Москва".

По мнению Бугаева, Учитель решил снять картину о культовом музыканте лишь потому, что эта тема обречена на успех. "Чисто конъюнктурный подход. Я убежден, что государство выкатит ему на эти съемки огромные деньги, и если он еще вложит в образ Виктора Цоя какую-нибудь подлянку, то получит вдвое больше денег", – добавил Африка.

Напомним, ранее Алексей Учитель, известный как автор скандального фильма "Матильда", представил новый проект. Режиссер заявил, что намерен снять картину о смерти Виктора Цоя и попросил для этой цели у Фонда кино 90 миллионов рублей.

Учитель рассказал, что не планирует приглашать актера на роль культового музыканта, и пояснил: картина будет снята в так называемом жанре роадмуви. В центре сюжета – момент смерти Цоя и перевозка его тела после ДТП на автобусе в Санкт-Петербург.

Главным же героем картины станет водитель, сбивший музыканта на трассе под Ригой 15 августа 1990 года. По словам Учителя, у этой ленты не меньший потенциал, чем у картины "Высоцкий. Спасибо, что живой".