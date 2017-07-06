Почему Нонна Мордюкова винила себя в смерти сына

За показной силой Мордюковой скрывалась ранимость и жизненная трагедия. До конца жизни актриса винила себя, что не уберегла сына и жалела, что сама рассталась с единственным близким ей мужчиной.

Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов поженились в 1949 году после длительных и хитро выстроенных ухаживаний будущего Штирлица. Окружающие удивлялись их роману, настолько Нонна и Слава были разными. Но Тихонову удалось завоевать сердце казачки. Через год у них родился сын Владимир.

"Тихонов давно был влюблен в Нонну, но она относилась к нему, как к товарищу. Это еще больше его злило... Пытался понравиться ее маме Ирине Петровне: постоянно помогал в быту, даже письма ей писал. Конечно, такое внимание матери понравилось. Она была уверена в нем, как в будущем муже для дочери", – вспоминает 93-летняя Галина Ефремова, которая шила Мордюковой наряды, пишет Собеседник.



"После свадьбы мы переехали в крохотную комнатушку в коммуналке, через которую то и дело кто-то ходил. Я, сын и муж… Развивалась наша семейная жизнь коряво. Всегда в долгах как в шелках, еле перебивались от зарплаты до зарплаты... ", – вспоминала Мордюкова пятидесятые годы.

В итоге между супругами стал проскакивать холодок. Чем дальше, тем сильнее. Быт стал разъедать их чувства.

"Мама заметила между нами трещину и сказала: "Нонка, не бросай Славку. Бросишь – одна будешь век доживать". В общем, как сказала тогда мама, так и получилось", – сожалела в своих интервью артистка.

После смерти мамы в 1963 году Мордюкова подала на развод. Совместная жизнь с Тихоновым, по признанию актрисы, "сожгла ее дотла". Их сыну тогда было 13 лет: у мальчика начинался самый сложный подростковый период.

"Володя переживал расставание родителей. Они были постоянно на съемках. Тихонов стал мало уделять внимания сыну. Родители хотели, чтобы сын соответствовал им, иногда упрекали, если что-то шло не так. Что делать подростку, когда он остается один? Где искать утешения? Он нашел его в беде, которая его и сгубила", – вспоминает Галина Ефремова.



Бедой были наркотики и алкоголь. Оказалось, что уже с пятого класса Володя стоял на учете в детской комнате милиции. А со своего совершеннолетия парень пустился во все тяжкие. Обещал бросить, пытался, но зависимость всякий раз оказывалась сильнее. В свои 40 лет Владимир скончался. Врачи сказали – от сердечной недостаточности.

Вячеслав Тихонов до самой сокрушался, что не смог уберечь сына и не занимался воспитанием мальчика. Нонна Мордюкова выла по сыну каждое утро и винила только себя в его гибели. Эта драма поставила окончательную точку в отношениях бывших супругов.