Почему Нонна Мордюкова винила себя в смерти сына

Секс и отношения Путешествия Премьеры недели Еда

Самое читаемое

Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
Фадеев о "пьяном" мальчике: Больше не могу молчать
Неожиданное заявление помощницы больного раком Задорнова
Шепелев об убийстве отца Фриске
Джигурда и Анисина всех обманули
партнеры
Четверг 6 июля
Лента новостей
13:01
Популярный журнал раздел донага команду хоккеисток (фото)
12:57
Повисшая на заборе Мирошниченко завизжала от ужаса
12:50
На неделе моды показали "распухших" девушек
12:22
Чем вызван рост доверия к "Единой России"
12:05
Жорин показал свадебные фото с боксершей
12:02
Молодого бойца ММА застрелили в его доме
12:01
Герой "Пусть говорят" "сменил" пол в процессе похудения
11:16
В Москве из платежного терминала украли 3 млн
11:13
Бизнес-леди позвала Джигурду под венец
11:09
Соловьев втянул главу ВЦИОМа в скандал с "2% дерьма"
11:02
Обнаружены новые миллионы Захарченко
10:57
Аксенов заявил о массовой чистке рядов в Крыму
10:41
Россиянин умер после укуса коня
10:37
Американка заперла сына в багажнике и подожгла
10:22
Онкологи объявили о победе над раком
10:14
Молодежный форум "Инерка-2017" открылся в Мордовии
10:12
Убившие главу Сергиева Посада бандиты пойманы
10:00
Татьяна Овсиенко: Идти в ЗАГС совсем не хочется
09:52
Сбежавший из России Каспаров сделал удивительное заявление
09:44
Россиян предупредили об опасности есть колбасу
09:38
В Москве появятся еще два крупных парка
09:18
70-летний Сталлоне опух от ботокса
09:18
Пластические хирурги изменили внешность Меланьи Трамп
09:14
Власти США похитили приехавшего в Латвию россиянина
09:07
Любовница Тарасова скрывает живот под одеждой
08:56
Жительница Подмосковья заколола вилкой бабушку
08:41
Прячущийся Янукович захотел вернуть Крым Украине
08:20
Синоптики пообещали ужасную вторую половину лета
08:19
Основатель группы "Секрет" умер от рака
08:14
Полезные свойства поцелуев
21:56
Гидрометцентр ответил вымокшему Жириновскому
21:38
Язвительный супруг Пугачевой добрался до Малахова
21:34
Ученые развенчали миф о пользе "здоровых" продуктов
21:31
В Норильске врача скорой избили за медлительность
20:53
В семье Павла Буре произошло несчастье
20:51
В поезд на МЦК ударила молния
20:49
На Ярославском направлении железной дороги случилось ЧП
20:07
Яценюка высмеяли за неожиданный образ брутала
20:03
Правда и вымысел о ВИЧ
19:55
"Единая Россия" проследит за безопасностью на дорогах
19:52
Как метастазы расползаются по телу
19:33
МЧС объявило в Москве экстренное предупреждение
19:30
Катар огорчил арабов
19:24
На заводе General Motors прогремел взрыв
19:23
ОНФ составил рейтинг необычных способов ремонта дорог
19:16
В движении поездов на МЦК произошел сбой
19:05
Бывший муж Арнтгольц во второй раз станет папой
19:04
Как установить бассейн на загородном участке и не разориться
18:46
Русофобия в Европе уходит в прошлое
18:45
Мара Багдасарян устала торговать папиной колбасой
18:28
Известный футболист угодил в смертельное ДТП
18:04
На конкурсе плакатов к "Нашествию" объявили победителя
17:54
В Москве выпал из окна ветеран Великой Отечественной войны
17:52
У эксперта по делу "пьяного" мальчика нашли дачу в кооперативе МВД
17:50
Под Псковом перевернулся автобус с паломниками
17:42
Дапкунайте без макияжа приняли за продавщицу
17:36
Опубликовано фото с места ж/д аварии под Петербургом
17:22
Актриса Пегова отвергла совет Ирины Шейк
17:11
Трамп заблудился в трех соснах (видео)
16:59
Российский миллиардер покончил с собой в Лондоне
16:48
В США умер бывший барабанщик Принса
16:36
Что происходит с зарплатой россиян
16:36
В Польше произошел пророссийский переворот
16:35
В Москве появится вторая станция с буквой "ё" в названии
16:25
Возлюбленная о последних часах Олега Яковлева
16:17
Меланья Трамп поставила на место дочь русофоба Бжезинского
16:13
Модели показали в Париже грудь на любой вкус
16:09
Собянин объяснил обращение к пассажирам метро о поездках в час пик
15:59
Вошедшего в медитацию гуру "похоронили" в холодильнике
15:56
Звезды "Дома-2" разбились на курорте
15:43
Под Москвой мужчина открыл стрельбу по детям
15:36
Молодая мать умерла от таблеток для похудения
15:32
Актриса довела бывшую жену Домогарова до истерики
15:25
Олег Яковлев травил себя годами
15:24
Под Петербургом поезд с сотнями пассажиров сошел с рельсов
15:19
Ким Чен Ын послал подарок "американским ублюдкам"
15:14
В Москве загорелся офис "Яндекса"
14:58
Дело "пьяного" мальчика зашло в тупик
14:57
Трамп подложит свинью Порошенко после встречи с Путиным
14:43
Население Подмосковья хотят отправить на частные кладбища
14:34
Маликова высказалась о своем замужестве
13:59
Фото российского проктолога на фоне пациентов возмутило Сеть
13:58
МЧС призвало церковь на борьбу с ураганами
13:56
Наевшийся клубники мужчина умер в Подмосковье
13:55
Подруга озвучила смертельный диагноз Евгения Осина
13:54
Чем Путин напугает Меркель на G20
13:45
Волшебная сила самовнушения
13:40
Что случилось с грудью Аделины Сотниковой
13:28
Сколько россияне тратят в соцсетях
13:10
Четырнадцатый фестиваль Усадьба Jazz состоялся в "Архангельском"
12:51
Обиженная Украина огрызнулась на Польшу из-за Бандеры
12:46
Пескова обескуражил неожиданный вопрос о Путине
12:45
Депутаты попросили президента сохранить права водителям из Киргизии
12:43
Самбурская откровенно о рождении ребенка
12:39
12:37
Москвичей попросили отказаться от поездок на метро в час пик
12:36
Сломавший ногу младенцу отец месяц прятал его от врачей
12:28
Мособлгаз помог участникам войны
12:21
Как зарядить iPhone за пять минут
12:20
Госдума расширяет взаимодействие со Счетной палатой
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Шокирующие откровения Алибасова об интимной жизни "На-На"
Голый муж Пугачевой поиздевался над Боней и Нагиевым
Язвительный супруг Пугачевой добрался до Малахова
Подруга о похоронах Евгения Осина
Высоцкая оскандалилась из-за повара-раба
Бузова взбесилась из-за укоров в беспросветной тупости
Культура

Почему Нонна Мордюкова винила себя в смерти сына

Нонна Мордюкова. Кадр из "Запретная зона" (1988)
За показной силой Мордюковой скрывалась ранимость и жизненная трагедия. До конца жизни актриса винила себя, что не уберегла сына и жалела, что сама рассталась с единственным близким ей мужчиной.
прочитано 691 раз

Нонна Мордюкова и Вячеслав Тихонов поженились в 1949 году после длительных и хитро выстроенных ухаживаний будущего Штирлица. Окружающие удивлялись их роману, настолько Нонна и Слава были разными. Но Тихонову удалось завоевать сердце казачки. Через год у них родился сын Владимир. 

ПО ТЕМЕ

Почему развелись Мордюкова и Тихонов

Певец Юлиан о романе с Нонной Мордюковой

Нонна Мордюкова писала покойному сыну

"Тихонов давно был влюблен в Нонну, но она относилась к нему, как к товарищу. Это еще больше его злило... Пытался понравиться ее маме Ирине Петровне: постоянно помогал в быту, даже письма ей писал. Конечно, такое внимание матери понравилось. Она была уверена в нем, как в будущем муже для дочери", – вспоминает 93-летняя Галина Ефремова, которая шила Мордюковой наряды, пишет Собеседник.

"После свадьбы мы переехали в крохотную комнатушку в коммуналке, через которую то и дело кто-то ходил. Я, сын и муж… Развивалась наша семейная жизнь коряво. Всегда в долгах как в шелках, еле перебивались от зарплаты до зарплаты... ", – вспоминала Мордюкова пятидесятые годы.

В итоге между супругами стал проскакивать холодок. Чем дальше, тем сильнее. Быт стал разъедать их чувства.

"Мама заметила между нами трещину и сказала: "Нонка, не бросай Славку. Бросишь – одна будешь век доживать". В общем, как сказала тогда мама, так и получилось", – сожалела в своих интервью артистка.

После смерти мамы в 1963 году Мордюкова подала на развод. Совместная жизнь с Тихоновым, по признанию актрисы, "сожгла ее дотла". Их сыну тогда было 13 лет: у мальчика начинался самый сложный подростковый период.

"Володя переживал расставание родителей. Они были постоянно на съемках. Тихонов стал мало уделять внимания сыну. Родители хотели, чтобы сын соответствовал им, иногда упрекали, если что-то шло не так. Что делать подростку, когда он остается один? Где искать утешения? Он нашел его в беде, которая его и сгубила", – вспоминает Галина Ефремова.

Бедой были наркотики и алкоголь. Оказалось, что уже с пятого класса Володя стоял на учете в детской комнате милиции. А со своего совершеннолетия парень пустился во все тяжкие. Обещал бросить, пытался, но зависимость всякий раз оказывалась сильнее. В свои 40 лет Владимир скончался. Врачи сказали – от сердечной недостаточности.

Вячеслав Тихонов до самой сокрушался, что не смог уберечь сына и не занимался воспитанием мальчика. Нонна Мордюкова выла по сыну каждое утро и винила только себя в его гибели. Эта драма поставила окончательную точку в отношениях бывших супругов.

Автор: Алексей Минин6 июля 2017, 12:16

комментарии

Политика

Яценюка высмеяли за неожиданный образ брутала
Русофобия в Европе уходит в прошлое
В Польше произошел пророссийский переворот
Ким Чен Ын послал подарок "американским ублюдкам"

Шоу-бизнес

Повисшая на заборе Мирошниченко завизжала от ужаса
Кому достанется наследство Олега Яковлева
Жорин показал свадебные фото с боксершей
Бизнес-леди позвала Джигурду под венец

Проишествия

Российский миллиардер покончил с собой в Лондоне
Молодая мать умерла от таблеток для похудения
Писатель Даниил Гранин умер в реанимации
Знаменитый актер трогательно обратился к похитителям дочери

Lifestyle

Развратную "Игру престолов" посоветовали смотреть с родителями
Эрнст собрался "захватить" Китай
Самые популярные книги для детей
Первый канал поймали на обмане
Шоу-бизнес

Язвительный супруг Пугачевой добрался до Малахова

Шоумен пошутил над ведущим популярного шоу "Пусть говорят"
Политика

Прячущийся Янукович захотел вернуть Крым Украине

Бывший украинский президент вынужден жить скромно и скрытно
Происшествия

Основатель группы "Секрет" умер от рака

Дмитрию Рубину было 55 лет
Шоу-бизнес

Любовница Тарасова скрывает живот под одеждой

Анастасия Костенко округлилась на отдыхе

Гороскоп

Как спасти Евгения Осина
Что общего между вегетарианцами и геями
Ребенок спас Дроздову и Певцова
Астрологический прогноз с 3 по 9 июля

Фоторепортажи

Дапкунайте без макияжа приняли за продавщицу
Модели показали в Париже грудь на любой вкус
Жена оставила Ивана Охлобыстина
Как выглядят будущие монархи

Спорт

Расиста Роналду застукали в бассейне с мускулистым другом
Алина Кабаева получила новую работу
Теннисистка Уильямс расплакалась после смертельного ДТП (видео)
Акинфеев грозится уйти из сборной из-за Черчесова

Регионы

Дело "пьяного" мальчика зашло в тупик
Сломавший ногу младенцу отец месяц прятал его от врачей
Зажаренный на мангале мужчина оказался слесарем-именинником
Боксер избил женщину ногами из-за умершей собаки (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru