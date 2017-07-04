Эрнст собрался "захватить" Китай

Генеральный директор Первого канала Константин Эрнст хочет запустить в Китае российский телеканал "Катюша". Также он планирует захватить аудиторию КНР, переведя на их родной язык нашу программу КВН.

По словам Константина Эрнста, "историческое соглашение" о запуске "Катюши" в КНР будет подписано сегодня, 4 июля 2017 года. Он отметил, что это СМИ будет вещать на русском языке с китайскими субтитрами, передает РИА Новости.

"Катюша" даст возможность китайскому зрителю увидеть лучшие культурные, познавательные, просветительские программы, создаваемые в России, познакомит с российской культурой, искусством, наукой, историей, кинематографом", – считает глава Первого канала. Он подчеркнул, что особую значимость будет иметь и название СМИ, которое было выбрано не случайно.

"Для нескольких поколений китайцев это слово неразрывно связано не только со всем известной русской песней, которая была популярна в Китае не меньше, чем в России, но и с образом самой России", – пояснил Константин Эрнст. По его мнению, "Катюша" в КНР ассоциируется с российским "гостеприимством и открытостью".

Сообщается, что в эфире телеканала будут рассказы об ученых и исследователях, о российской природе и заповедных уголках страны, а также фильмы об отечественном искусстве и кинематографе. Более того, Эрнст планирует транслировать на "Катюше" переведенную на китайский язык юмористическую программу КВН.

"Мы понимаем, что язык для юмора играет важную роль, но готовы рискнуть, потому что считаем, что между нашими культурами, мировосприятием намного больше общего, чем принято считать", – заявил глава Первого канала. При этом КВН будет не полностью переводным шоу, а адаптированной программой, в которой примут участие несколько команд из КНР. "Это будет оригинальный китайский продукт", – заключил Эрнст.

Говорят про телеканал "Катюша" и связи в области медиа. Главное, чтобы интернет общий не стал — Chudakova (@OlyaChudakova) 25 июня 2016 г.

Отметим, что глава Первого канала регулярно попадает в различные скандалы. Например, ранее журналисты обвинили Эрнста в том, что он испортил финал кубка Конфедераций. Как писали Dni.Ru, трансляцию матча прервали сразу после его окончания. Награждение, интервью, эмоции болельщиков и игроков в эфир не попали.