Эрнст собрался "захватить" Китай
По словам Константина Эрнста, "историческое соглашение" о запуске "Катюши" в КНР будет подписано сегодня, 4 июля 2017 года. Он отметил, что это СМИ будет вещать на русском языке с китайскими субтитрами, передает РИА Новости.
"Катюша" даст возможность китайскому зрителю увидеть лучшие культурные, познавательные, просветительские программы, создаваемые в России, познакомит с российской культурой, искусством, наукой, историей, кинематографом", – считает глава Первого канала. Он подчеркнул, что особую значимость будет иметь и название СМИ, которое было выбрано не случайно.
"Для нескольких поколений китайцев это слово неразрывно связано не только со всем известной русской песней, которая была популярна в Китае не меньше, чем в России, но и с образом самой России", – пояснил Константин Эрнст. По его мнению, "Катюша" в КНР ассоциируется с российским "гостеприимством и открытостью".
Сообщается, что в эфире телеканала будут рассказы об ученых и исследователях, о российской природе и заповедных уголках страны, а также фильмы об отечественном искусстве и кинематографе. Более того, Эрнст планирует транслировать на "Катюше" переведенную на китайский язык юмористическую программу КВН.
Какая прелесть) Телеканал "Катюша" �� спасибо спасибо �� https://t.co/c8EPMAdesx— JungKatya1992 (@Katerina290692) 3 июля 2017 г.
"Мы понимаем, что язык для юмора играет важную роль, но готовы рискнуть, потому что считаем, что между нашими культурами, мировосприятием намного больше общего, чем принято считать", – заявил глава Первого канала. При этом КВН будет не полностью переводным шоу, а адаптированной программой, в которой примут участие несколько команд из КНР. "Это будет оригинальный китайский продукт", – заключил Эрнст.
Говорят про телеканал "Катюша" и связи в области медиа. Главное, чтобы интернет общий не стал— Chudakova (@OlyaChudakova) 25 июня 2016 г.
Отметим, что глава Первого канала регулярно попадает в различные скандалы. Например, ранее журналисты обвинили Эрнста в том, что он испортил финал кубка Конфедераций. Как писали Dni.Ru, трансляцию матча прервали сразу после его окончания. Награждение, интервью, эмоции болельщиков и игроков в эфир не попали.
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