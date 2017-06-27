Российский летчик объяснил массовый побег в Китай

Летчик Игорь Сулим, который уже почти год трудится в одной из китайских авиакомпаний, поделился впечатлениями от работы. По его словам, русские специалисты в Китае ценятся высоко.

По словам летчика, первым в Китай потянулись оставшиеся без работы пилоты рухнувшей авиакомпании "Трансаэро". В то время рынок авиаперевозок в Поднебесной колоссально рос, и там был спрос на первоклассных специалистов.

"С приходом огромного количества профессионалов высшего уровня китайские авиакомпании стали обращать все больше внимания на российских пилотов, что в итоге привело к их массовому оттоку", – цитирует Сулима "Московский комсомолец". Он подчеркнул, что российские специалисты там в цене, и китайцы отзываются о них с большим уважением.

Похвалил российский летчик и условия труда в Поднебесной. "По сравнению с нами они в космосе!.. Если честно, в последнее время я все больше сомневаюсь, что мы сможем их догнать", – заявил пилот. По его словам, разница видна во всем – в состоянии самолетов, в отношении к персоналу, в вопросах безопасности, организации труда и отдыха летного состава.

Вместе с тем, Игорь Сулим подчеркивает, что его патриотизм "никуда не делся", и он все так же любит свою страну. Однако, по его мнению, профессия пилота подразумевает постоянное совершенствование.

"Посудите сами: за самый короткий срок вы получаете опыт работы в международной компании, изучаете особенности организации полетов за рубежом, уровень английского языка и ваша профессиональная подготовка выходит на новый, ранее недоступный уровень", – говорит летчик. Таким образом, добавляет Сулим, ценность специалиста и доход возрастают в разы.

Напомним, ранее сообщалось, что российские летчики перебрались работать в КНР, Индию и Вьетнам. Китайские авиакомпании готовы платить квалифицированным иностранным пилотам 17-25 тысяч долларов. Норма налета в месяц – 80 часов, что на десять часов больше, чем в России. Отпуск – 96 дней и более против 90 российских.

