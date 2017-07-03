Хаматова подписала Путину слезное письмо

Открытое письмо к президенту Владимиру Путину с просьбой ускорить принятие закона "Об ответственном обращении с животным" направили деятели искусства, медики, ректоры вузов и зоозащитники. Согласно новому законопроекту, наказание за жестокое обращение увеличится до шести лет, а штрафы вырастут до полумиллиона рублей.

"Сегодня людям этот закон необходим не меньше, чем животным. Воспитание доброты посредством государства – самая важная функция государственной власти", – считают авторы письма.

Илона Броневицкая – певица, а по совместительству советник губернатора Московской области по вопросам безнадзорных животных, основатель и владелица приюта "Центр содержания бездомных животных" предоставила копию открытого письма в ТАСС. Новый законопроект "Об ответственном обращении с животными" находится на рассмотрении в Госдуме уже семь лет. Осенью 2010 года он был принят в первом чтении. Осенью прошлого года на важность его принятия обратил внимание президент России Владимир Путин и дал соответствующее поручение правительству. 20 июня 2017 года народные избранники в очередной раз перенесли рассмотрение резонансного законопроекта.

Между тем, авторы открытого письма считают, что "безнаказанное убийство ни в чем неповинных живых существ, равнодушие к их страданиям, вызывало и вызывает резкий протест и неприятие в обществе. Примером тому могут служить массовые общероссийские митинги и пикеты после истории с хабаровскими "живодерками", после обнаружения трупов убитых животных в московском приюте "Вешняки", многолетнее тотальное умерщвление в Якутске, массовый уличный отстрел в Дагестане и многие другие случаи".

Законопроект определяет животное как существо, испытывающего эмоции и страдания. Исходя из этого строятся нормы: определяется порядок содержания и выгула животных, вводится определение жестокого обращения с животными. Все это позволит установить ответственность людей за негуманное обращение с братьями меньшими. По новому закону планируется запретить пропаганду жестокого обращения с животными и определить ответственность владельцев, если их питомцы нанесут вред здоровью или имуществу других граждан.

Письмо подписали заслуженные деятели культуры и искусства Светлана Немоляева, Инна Чурикова, Чулпан Хаматова, Александр Розенбаум, Лев Лещенко, Эдита Пьеха, Валентин Гафт, ректоры ветеринарных академий, руководители зоозащитных организаций из Чувашии, Нижегородской, Воронежской и Белгородской областей.