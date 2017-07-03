Хаматова подписала Путину слезное письмо

ММКФ Секс и отношения Путешествия Премьеры недели Еда

Самое читаемое

Олег Яковлев "сгорел" за полтора месяца
Неожиданное заявление помощницы больного раком Задорнова
Шепелев об убийстве отца Фриске
Панина отправляют в тюрьму за развращение малолетней дочери
Джигурда и Анисина всех обманули
партнеры
Понедельник 3 июля
Лента новостей
19:58
В столице за несколько часов выпала четверть месячной нормы осадков
19:44
На севере Москвы угнали Geladnewagen за 15 миллионов
19:30
Как Марии Кожевниковой удалось сбросить 40 кг
19:17
Радужный кот Беляш попался на гей-пропаганде
19:12
Под Вологдой ребенок надышался газом для зажигалок и умер
18:40
Неуклюжая панда на детской площадке покорила Сеть
18:15
Менеджер аэропорта уединился с путаной в туалете
18:14
От мужа Боярской остались кожа да кости
18:10
Госдума наведет порядок в долевом строительстве
18:02
Затяжные летние дожди провоцируют депрессию и хандру
17:43
Шарапова оголилась в спортзале (видео)
17:38
В Болгарии рейс с детьми из России задерживается на 19 часов
17:24
Найден механизм защиты от старения и рака
17:06
Собянин отчитался о борьбе с последствиями непогоды
16:42
Пьяные взрослые довели до смерти детей на лодке под Челябинском
16:41
ОНФ внесет поправки в "лесную амнистию"
16:38
5 самых недорогих курортов Черного моря
16:16
Сын погиб в попытке спасти родителей из выгребной ямы
16:12
Названа причина затопления Москвы
16:07
Певица Азиза откровенно о тяжелой болезни
16:06
Михалков открестился от "Лоботомии"
16:02
Звезда "Дома-2" раскрыла тайну жутких пятен на теле
15:50
Бывший муж Гордон женится на избитом боксере
15:43
Боевики на верблюдах похитили 40 женщин и детей
15:38
Ливанов странно себя ведет перед свадьбой с Голубкиной
15:34
Путин поручил создать технопарк на базе "Союзмультфильма"
15:34
На Украине призывают устраивать теракты в России
15:32
Депутаты предложили создать реестр недобросовестных застройщиков
15:26
Следователи разобрались с делом "пьяного" мальчика
15:21
В Госдуме обсуждают проблемы дольщиков
15:18
Американские рокеры из BREAKING BENJAMIN возвращаются в Россию
15:16
Как авиакомпании обманывают пассажиров
15:14
Американскую "вакцину" от рака признали опасной
14:35
Названа десятка самых доступных в России автомобилей
14:22
Бузова с мужским голосом завела толпу геев
14:22
В Подмосковье следователь на Porsche сбил пенсионерку и скрылся
14:18
Акинфеев грозится уйти из сборной из-за Черчесова
14:00
Джигурда без вести пропал после получения наследства
13:57
Движение на Ленинградском шоссе заблокировано
13:51
Наташа Королева: Хочется на все плюнуть!
13:49
На смену московскому дождю идут страшные катаклизмы
13:41
Мир покоряет "жирная" диета
13:20
Киркоров метит в президенты
13:17
Оливер Стоун выступит на Synergy Global Forum в Москве
13:14
Земле из-за Трампа грозят кислотные дожди
13:07
Алексей Панин: Моя дочка связалась с плохой компанией
13:02
Водопроводчики спасли москвичку от изнасилования
12:56
Mercedes-AMG GLC 43: Уличный зверь
12:43
Падчерица прибрала к рукам деньги актера Бориса Химичева
12:43
Медики спасают москвича после неудачной попытки обрезания
12:42
Погибшие на озере под Челябинском дети отмечали выпускной
12:39
Министр призвал россиян пить вино ради беби-бума
12:20
Участник смертельного ДТП отчислен из МГИМО
12:14
Фриске с изменившейся фигурой рассказала об угрозе
12:09
Мара Багдасарян угодила под суд из-за вояжа в Дагестан
12:05
Как на самом деле живут в Северной Корее
12:04
Москвичи сходят с ума из-за депрессивного лета
11:50
Путин приветствовал участников "Тавриды"
11:27
Беженка из Сирии сдала ЕГЭ лучше тысяч россиян
11:23
Рекордный отток капитала из России не напугал экспертов
11:23
Пелагея пошла к Эрнсту за миллион долларов
11:22
На детской площадке в Москве ребенка покалечило каруселью
11:14
Почему Эрнст испортил финал Кубка конфедераций
11:10
Из-за сбоя в движении на МЦК произошло столпотворение
10:57
Максакова заявилась на важную встречу в дырявом платье
10:47
Названа опасность полета на альфу Центавра
10:45
Марадона угодил в секс-скандал в Петербурге
10:43
У Евгения Осина отказали ноги
10:42
Москвичей предупредили о новой опасности погоды
10:08
Девушек весом больше 49 кг затравили за снимки в бикини
10:02
Том Круз изменился до неузнаваемости из-за пластики
10:02
Умер известный по роли Уго Фантоцци итальянский актер
09:47
Молодая жена об уходе от Ивана Краско
09:34
Месси обсмеяли за неуклюжий свадебный танец
09:30
У "Почты России" сменился гендиректор
09:14
Смелые слова Мити Фомина о Крыме вызвали тотальное возмущение
09:00
Российские ученые нашли способ выводить людей из комы
08:50
Названа причина гибели детей на озере под Челябинском
08:47
В столичной больнице пьяный пациент избил медбрата
08:31
Москва развеяла положительный миф о Трампе
08:30
Певица Юлия Ковальчук ждет ребенка
08:09
Россиянам станет проще платить за коммуналку
08:09
Названы самые коррумпированные отрасли в стране
08:04
Астрологический прогноз с 3 по 9 июля
08:03
МЧС предупредило столичных автомобилистов о сильном тумане
19:37
Неверов раскрыл секрет эффективной работы депутатов
17:59
Грабитель хотел зарезать москвичку за проездной
17:47
Сборная Португалии получила бронзу на Кубке конфедераций
17:35
Звезда "Голоса" успокоила пассажиров лайнера во время ЧП (видео)
17:25
Пациент расстрелял психиатра из автомата Калашникова
17:05
МКАД завалило колбасой после аварии (видео)
16:56
Обманутые дольщики потребовали поправок в закон о компенсационном фонде
16:33
Вестибюль станции "Щелковская" возобновил работу
16:31
Вашингтон нашел "доказательства" химатаки в Сирии
16:09
Москвичи похоронили лето
15:41
Путин одобрил поправки в бюджет на 2017 год
15:23
В Киеве "заминировали" шесть станций метро
15:08
Нарушение сна связали с мыслями о суициде
14:38
Москва справилась с последствиями "бури века"
14:28
Андрей Разин вновь стал отцом
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Фадеев о "пьяном" мальчике: Больше не могу молчать
Из прощания с Олегом Яковлевым устроили светскую тусовку
Джигурда без вести пропал после получения наследства
Москвичи похоронили лето
У Евгения Осина отказали ноги
Молодая жена об уходе от Ивана Краско
Культура

Хаматова подписала Путину слезное письмо

Чулпан Хаматова. Фото: GLOBAL LOOK press\Nadezhda Lebedeva
Открытое письмо к президенту Владимиру Путину с просьбой ускорить принятие закона "Об ответственном обращении с животным" направили деятели искусства, медики, ректоры вузов и зоозащитники. Согласно новому законопроекту, наказание за жестокое обращение увеличится до шести лет, а штрафы вырастут до полумиллиона рублей.
прочитано 370 раз

"Сегодня людям этот закон необходим не меньше, чем животным. Воспитание доброты посредством государства – самая важная функция государственной власти", – считают авторы письма.

ПО ТЕМЕ

Хулиганы забили вымирающих птиц из зоопарка на шашлык

Живодерку из Хабаровска назвали невменяемой

Почему депутаты не думают о животных

Илона Броневицкая – певица, а по совместительству советник губернатора Московской области по вопросам безнадзорных животных, основатель и владелица приюта "Центр содержания бездомных животных" предоставила копию открытого письма в ТАСС. Новый законопроект "Об ответственном обращении с животными" находится на рассмотрении в Госдуме уже семь лет. Осенью 2010 года он был принят в первом чтении. Осенью прошлого года на важность его принятия обратил внимание президент России Владимир Путин и дал соответствующее поручение правительству. 20 июня 2017 года народные избранники в очередной раз перенесли рассмотрение резонансного законопроекта.

Между тем, авторы открытого письма считают, что "безнаказанное убийство ни в чем неповинных живых существ, равнодушие к их страданиям, вызывало и вызывает резкий протест и неприятие в обществе. Примером тому могут служить массовые общероссийские митинги и пикеты после истории с хабаровскими "живодерками", после обнаружения трупов убитых животных в московском приюте "Вешняки", многолетнее тотальное умерщвление в Якутске, массовый уличный отстрел в Дагестане и многие другие случаи".

Фото: GLOBAL LOOK press\Gabriel Petrescu

Законопроект определяет животное как существо, испытывающего эмоции и страдания. Исходя из этого строятся нормы: определяется порядок содержания и выгула животных, вводится определение жестокого обращения с животными. Все это позволит установить ответственность людей за негуманное обращение с братьями меньшими. По новому закону планируется запретить пропаганду жестокого обращения с животными и определить ответственность владельцев, если их питомцы нанесут вред здоровью или имуществу других граждан.

Письмо подписали заслуженные деятели культуры и искусства Светлана Немоляева, Инна Чурикова, Чулпан Хаматова, Александр Розенбаум, Лев Лещенко, Эдита Пьеха, Валентин Гафт, ректоры ветеринарных академий, руководители зоозащитных организаций из Чувашии, Нижегородской, Воронежской и Белгородской областей.

Автор: Татьяна Туманова3 июля 2017, 19:33

комментарии

Политика

Москва развеяла положительный миф о Трампе
Вашингтон нашел "доказательства" химатаки в Сирии
Порошенко предложил украинцам жить на свалке
Бутерброд оказался популярнее Макрона

Шоу-бизнес

Как Марии Кожевниковой удалось сбросить 40 кг
У Джигурды и Анисиной отжали многомиллионное наследство
От мужа Боярской остались кожа да кости
Певица Азиза откровенно о тяжелой болезни

Проишествия

В турецком отеле трагически погибла 11-летняя россиянка
Самые разрушительные ураганы в Москве
В Москве жестоко избили известную фигуристку
Медики спасают москвича после неудачной попытки обрезания

Lifestyle

Как на цинизме и грязи зарабатывает "Пусть говорят"
Худеющий Шнуров станет отцом
"Большая маленькая ложь": чем живут героини сериала
Забытые звезды российского кино
Шоу-бизнес

Молодая жена об уходе от Ивана Краско

Актриса дала откровенное интервью
Шоу-бизнес

Ливанов странно себя ведет перед свадьбой с Голубкиной

Соседка артиста отметила его нелюдимость и одиночество
Шоу-бизнес

От мужа Боярской остались кожа да кости

Актер стремительно теряет вес и становится неузнаваем
Шоу-бизнес

Как Марии Кожевниковой удалось сбросить 40 кг

Актриса раскрыла секрет своего феноменального похудения

Гороскоп

Астрологический прогноз с 3 по 9 июля
Раскрыта судьба преемника Яковлева в "Иванушках"
Что стало с убийцей Михаила Круга
Бизнес-гороскоп на июль

Фоторепортажи

Как на самом деле живут в Северной Корее
Том Круз изменился до неузнаваемости из-за пластики
Олега Яковлева проводили в последний путь
Самой сексуальной женщине планеты – 50

Спорт

Акинфеев грозится уйти из сборной из-за Черчесова
Почему Эрнст испортил финал Кубка конфедераций
Месси обсмеяли за неуклюжий свадебный танец
Соцсети представили эксклюзивный клип к ЧМ-2018

Регионы

Погибшие на озере под Челябинском дети отмечали выпускной
Беженка из Сирии сдала ЕГЭ лучше тысяч россиян
Марадона угодил в секс-скандал в Петербурге
Мужчина устроил "рыбалку" на затопленной улице Подмосковья (видео)
+18 © 2017 Dni.ru. Все права защищены. olgazaharova@dni.ru