Владимир Этуш признан актером года

По итогам театрального сезона в номинации "Актер года" победил народный артист СССР Владимир Этуш. Вручение премии, ежегодно присуждаемой газетой "Московский Комсомолец", состоится осенью этого года.

Как рассказала директор премии Марина Райкина, лауреаты определены по трем категориям: "Мэтры", "Полумэтры" и "Начинающие". Лидером по всем трем оказался Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, сообщает газета "Московский Комсомолец".

Его звезда, народный артист СССР Владимир Этуш был признан актером года. В этом сезоне он впервые за время своей карьеры исполнил женскую роль в постановке "Бенефис".

Лучшим спектаклем театра Вахтангова был признан "Царь Эдип". За лучшую мужскую роль в нем в категории "Начинающие" награду получил актер Виктор Добронравов, а за женскую в категории "Мэтры" – Людмила Максакова.

В категории "Мэтры" лучшим спектаклем был назван "День опричника" театра "Ленком". Кроме того, в этой возрастной категории театральную премию в номинации "Лучшая мужская роль" получат Владимир Коренев (Маттиас Клаузен, "Перед заходом солнца", Электротеатр "Станиславский") и Александр Калягин (Хлестаков, "Ревизор. Версия", Театр Et Cetera).

В номинации "Лучшая женская роль" победила Вера Алентова, сыгравшая Джудит Блисс в постановке "Апельсины&Лимоны" Театра имени Пушкина. В категории "Полумэтры" директор премии особо выделила Михаила Ефремова. Он получил приз в номинации "Лучшая мужская роль" за участие в спектакле "Амстердам" театра "Современник".