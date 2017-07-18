Владимир Этуш признан актером года
Как рассказала директор премии Марина Райкина, лауреаты определены по трем категориям: "Мэтры", "Полумэтры" и "Начинающие". Лидером по всем трем оказался Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова, сообщает газета "Московский Комсомолец".
Его звезда, народный артист СССР Владимир Этуш был признан актером года. В этом сезоне он впервые за время своей карьеры исполнил женскую роль в постановке "Бенефис".
Лучшим спектаклем театра Вахтангова был признан "Царь Эдип". За лучшую мужскую роль в нем в категории "Начинающие" награду получил актер Виктор Добронравов, а за женскую в категории "Мэтры" – Людмила Максакова.
В категории "Мэтры" лучшим спектаклем был назван "День опричника" театра "Ленком". Кроме того, в этой возрастной категории театральную премию в номинации "Лучшая мужская роль" получат Владимир Коренев (Маттиас Клаузен, "Перед заходом солнца", Электротеатр "Станиславский") и Александр Калягин (Хлестаков, "Ревизор. Версия", Театр Et Cetera).
В номинации "Лучшая женская роль" победила Вера Алентова, сыгравшая Джудит Блисс в постановке "Апельсины&Лимоны" Театра имени Пушкина. В категории "Полумэтры" директор премии особо выделила Михаила Ефремова. Он получил приз в номинации "Лучшая мужская роль" за участие в спектакле "Амстердам" театра "Современник".
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