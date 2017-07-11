Могила Глазунова стоит 30 миллионов рублей

Живописца похоронили рядом с Гурченко. Еще при жизни он хотел найти последнее пристанище на самом дорогом кладбище страны.

Сегодня, 11 июля, Москва простилась с народным художником СССР Ильей Глазуновым. После отпевания в Богоявленском соборе в Елохове мастера похоронили на Новодевичьем кладбище Москвы. Такова была воля самого Глазунова. Родственники обратились с соответствующей просьбой к отцам города и получили разрешение.

Новодевичье кладбище ведет свою историю с XV века. С тех пор здесь было похоронено более 26 тысяч человек. Это место официально признано историко-культурным памятником Москвы и считается самым привилегированным. Тут покоятся Борис Ельцин, Галина Вишневская, Людмила Зыкина, Людмила Гурченко, Белла Ахмадулина, Никита Хрущев и многие другие прославленные политики, музыканты, актеры и спортсмены.

Новодевичье считается и самым дорогим кладбищем России. Стоимость захоронения здесь называется только неофициально и составляет, как сплетничают злые языки, полмиллиона долларов (примерно 30 миллионов рублей по курсу). Хотя, согласно Конституции РФ, земля под могилы должна предоставляться бесплатно, но пустой площади на центральных столичных городских кладбищах просто нет. Тем более на таком элитном. Богатые люди, если верить слухам, при жизни стараются приобрести участки "впрок", чтобы потом тлеть в окружении звезд. Официально же захоронения на Новодевичьем происходят только по решению правительства Москвы.

Сегодня весь день будет бесплатно работать картинная галерея Ильи Глазунова на Волхонке. А в Мосгордуме уже заявили, что в столице может появиться улица имени этого художника, если поступит соответствующее предложение.