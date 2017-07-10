Почему жена художника Глазунова покончила с собой

Перед смертью она надела зимнюю шапку. Просто не хотела, чтобы знаменитый муж видел ее обезображенное лицо. Dni.Ru попытались разобраться в той трагедии.

9 июля стало известно, что на 88-м году жизни скончался художник Илья Глазунов. Его творчество вызывало вопросы при жизни, знатоки искусства кривились и говорили, что его работы к настоящей живописи отношения не имеют.

А близкие художника обсуждали совсем другие вещи. "Умер Илья Глазунов... с ним была связана загадочная и трагическая история нашей семьи, – написала на свой странице в социальной сети двоюродная правнучка художника Юлия Гончарова. – Нина Виноградова-Бенуа, двоюродная сестра моего деда, вышла замуж за безвестного тогда молодого художника, когда ей было 18. Родители ее считали брак мезальянсом. Но как-то ведь они прожили вместе 30 лет... пока Нина не покончила с собой".

"В нашей семье всегда довольно жестко озвучивалась совсем другая версия. И все, все родственники со стороны деда перестали с Глазуновым общаться после похорон... Я пыталась вытащить хоть какие-то подробности, но тема оказалась, как заколдована – закрыта для обсуждения раз и навсегда. Написала сегодня маме СМС: умер Илья Глазунов. Получила в ответ: жернова господни мелят медленно, но верно...", – продолжает Юлия.

Что же за трагедия случилась в семье? 22 сентября 1986 года в Ленинградском манеже должна была открыться персональная выставка Глазунова. А накануне открытия столицу облетела страшная весть: погибла жена мэтра – Нина Виноградова-Бенуа. Ее бездыханное тело нашли под окнами мастерской знаменитого "дома Моссельпрома" в Калашном переулке. Говорили, что из-за неизлечимой болезни у нее мог помутиться рассудок, и она решила покончить жизнь самоубийством.

По другой версии, Нине "помогли" выпасть из окна... Но смерть женщин так и осталась загадкой. Как и то, зачем она перед прыжком надела шапку? Хотя этому факту есть объяснение: Нина боялась, что муж увидит ее обезображенное лицо.

"Спустя полгода мне принесут из 83-го отделения милиции ее обручальное кольцо с привязанной к нему картонкой – на бирке простым карандашом было написано: Нина Александровна Виноградова-Бенуа, год рождения 1936, умерла 24 мая 1986 года... Били по мне – попали в нее. Я плохо помню сквозь черный туман горя те страшные дни ее гибели... Почему ее обручальное кольцо мне не отдавали полгода?", – годы спустя вспоминал сам Глазунов.

Нина – представительница прославленного рода Бенуа, будучи талантливой художницей по костюмам, искусствоведом, отказалась от карьеры ради служения Илье Глазунов. В трудные времена она даже сдавала свою кровь, чтобы купить мужу краски для работы. Про Глазунова же говорили, что молодой художник "примазался" к знаменитой фамилии, чтобы войти в мир искусства.

Он, кстати, был, как cудачат сплетники, далеко не идеальным семьянином – то и дело менял женщин. А Нина все твердила: "Для творчества ему нужно постоянно находиться в состоянии влюбленности". В 1969 году в семье родился сын Иван, а через три года родилась дочь Вера. Но художник не остепенился...

Наверное, теперь на вопрос о том, что случилось в центре Москвы майским днем 1986 года, теперь не найти ответа. Возможно, его знал только Глазунов. И унес эту страшную тайну в могилу...