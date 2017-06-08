В первый конкурсный день на "Кинотавре" разразился скандал. Режиссер фильма "Блокбастер" Роман Волобуев на презентации картины заявил, что вырежет свое имя из финальных титров ленты.

Данное решение режиссер принял из-за итогового монтажа уже отснятого материала. Оказалось, что кадры в единый фильм сводил не сам Волобуев.

По словам автора фильма, представленная на "Кинотавре" картина не похожа на ту, что задумывалась, и еще меньше похожа на ту, что была снята и смонтирована еще полгода назад. При этом кинодеятель не пояснил, будет ли его имя заменено на псевдоним, как это обычно в таких случаях практикуется в мировой киноиндустрии, или из титров уберут вообще какое-либо упоминание о нем, передает КиноПоиск.

Остальные создатели "Блокбастера" решили пошутить над заявлением режиссера. "От лица тех, кто оставляет свои имена в картине, благодарит съемочную группу", – заявил продюсер фильма Илья Стюарт. Его слова были встречены аплодисментами зала.

Между тем в компании "Вольга", ответственной за прокат фильма, прокомментировали ситуацию. "Рады, что эту версию фильма поддержала большая часть команды. Порадовала реакция зала, которая поддержала команду и актеров. Творец имеет право ставить свое имя, а потом снимать", – сообщили в "Вольге".

Отметим, что для Романа Волобуева "Блокбастер" стал вторым режиссерским проектом. По сюжету картины Лиза, которую сыграла Светлана Устинова, доведенная до нервного срыва коллегами на ненавистной работе и распутным ухажером, уезжает из Москвы в неизвестном ей самой направлении. Ночью она становится свидетельницей налета на организацию микрозаймов и оказывается в заложниках у грабительницы Наташи (ее сыграла Анна Чиповская).