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Владимир Машков устроил переполох на дороге в Москве

Владимир Машков. Фото: GLOBAL LOOK press/Ekaterina Tsvetkova
Актер Владимир Машков остановился посреди оживленной дороги в столице, чтобы спасти стайку утят от смерти под колесами авто. Ловить водоплавающих птиц артисту помогли прохожие.
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Утят удалось легко заманить в руки, а вот взрослых особей пришлось ловить сетью. Спасательная операция длилась три часа, сообщает паблик Mash в соцсети "Вконтакте".

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Семейку разместили во внедорожнике Вламидира Машкова – утят отправили в багажник, а взрослых уток взяли на руки. Так птиц доставили до ближайшего пруда, где выпустили на волю. Поездку все семейство перенесло спокойно. Сейчас стайка уток обживается на новом месте.

Пользователей Сети поступок актера восхитил. "И актер и человек офигенный", – прокомментировал устроенный артистом переполох один из поклонников Машкова. "Красавчик. Вот есть же люди хорошие. Я б поймал и съел", – добавил другой пользователь "Вконтакте".

Отметим, что в Киеве Владимира Машкова считают отъявленным негодяем. С 30 мая актеру закрыт въезд на территорию Украины. Его имя появилось на сайте "Миротворец". Обвиняют артиста в "незаконном пересечении государственной границы Украины при въезде в оккупированный Россией Крым". Дело в том, что в 2014-2015 годах Машков был занят в фильме "Экипаж", часть сцен которого снималась в Крыму.

5 июня 2017, 20:55
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