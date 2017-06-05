В театрах Москвы массово обирают зрителей

Билеты на громкие спектакли пугают дороговизной. Dni.Ru выяснили, что высокое искусство по карману не всем.

Данные о прошлогодних зарплатах худруков театров Москвы и Петербурга стали откровением для поклонников. В Министерстве культуры сообщили, например, что Валерий Гергиев за руководство Мариинкой получал 12 857 163 рубля в месяц. Олегу Табакову только в МХТ им. Чехова платили по 935 994 рубля. А ведь еще есть и "Табакерка". Руководителю Большого театра Владимиру Урину перечисляли 559 271 рубль. А Евгений Миронов из Театра наций заслужил 458 919 рублей.

Но по доходу и расход, как говорится. Достаточно посмотреть на официальные (у перекупщиков много дороже) цены на билеты в театр. В Мариинке послушать оперу и посмотреть балет из партера можно за восемь тысяч рублей. Даже если за дирижерским пультом стоит сам маэстро Пласидо Доминго. В Большом театре цены выше – за билет на премьеру можно выложить до 15 тысяч рублей. Правда, когда в октябре прошлого года в "Манон Леско" пела Анна Нетребко, цены переваливали, как говорят, за 50 тысяч.

За возможность увидеть вблизи Инну Чурикову в премьере спектакля "Аудиенция" на сцене Театра наций надо выложить 13 тысяч рублей. А вот в МХТ им. Чехова самыми дорогими считаются спектакли "№13D" и "Северный ветер". На последний – творение Ренаты Литвиновой – билеты в кассе вообще не достать. Зато у перекупщиков полно – по 17 тысяч.

Напомним, что согласно данным Росстата, в начале 2017 года среднемесячная зарплата москвичей после уплаты всех налогов составила 59 тысяч рублей. Поэтому логично, что цены на хорошие билеты многим кажутся обдираловкой и по карману далеко не всем.