"Большая маленькая ложь": чем живут героини сериала

Сериал "Большая маленькая ложь" покорил зрителей с момента выхода трейлера. Золотой актерский состав, интригующий сюжет и великолепная режиссерская работа сделали этот многосерийный фильм главным телевизионным событием этой весны.

Николь Кидман, Риз Уизерспун, Зои Кравиц и Шейлин Вудли отлично передали характер, переживания и победы своих героинь. Ходят слухи, что сериал продлят на второй сезон, но создатели пока не подкрепляют эти новости фактами и официальными заявлениями. И пока мы ждем продолжение истории жительниц Монтерея – выясним, чем занимаются актрисы в реальной жизни.

Николь Кидман

Оскороносная Кидман в сериале играет Селесту Райт – утонченную и невозможно красивую домохозяйку, воспитывающую двух мальчиков. Селеста была успешным адвокатом, но ради семьи оставила практику в прошлом. "Эта роль является для меня самой глубокой из всех, которые мне приходилось играть", – рассказала 50-летняя актриса. Николь, несмотря на всю сложность, блестяще справилась со своей партией. "Меня всегда интересовали роли, которые выманивают из зоны комфорта. Женщины на грани срыва, разрыва, самоубийства и убийства", – отметила Кидман.

Реальная жизнь актрисы практически не перекликается с историей ее героини. Хотя синяки все-таки оставались с Кидман и за пределами съемочной площадки. После некоторых сцен Николь приходилось пить болеутоляющие. Актриса воспитывает четверых детей и счастливо живет в браке с музыкантом Китом Урбаном на протяжении 11 лет. В свои 50 Кидман прекрасно выглядит и постоянно появляется на обложках журналов. Недавно Николь украсила главную страницу Glamour. Что касается новых актерских работ, то сейчас она ведет переговоры с начинающим режиссером Джоэлом Эдгертоном об участии в драме по мотивам книги Boy Erased. Партнером актрисы может стать Рассел Кроу. Если все сложится, то уже в конце 2017 года начнутся съемки.

Зои Кравиц

Дочь знаменитого Лени Кравица Зои откровенно говорит, что не считает себя талантливее своего звездного отца. Но при этом с каждой новой ролью и творческим проектом демонстрирует обратное. Роль в сериале "Большая маленькая ложь" – тому доказательство. По сюжету девушка играет обаятельную и миролюбивую Бонни Карлсон, которая занимается йогой и пропагандирует все органическое. Но не все так просто.

В реальной жизни Зои Кравиц тоже было не все гладко. В юношестве девушка страдала от пищевых расстройств. Но сейчас актриса чувствует себя прекрасно и готова покорять Голливуд. В интервью журналу Nylon несколько лет назад Зои призналась, что больше не хочет играть чью-то лучшую подругу или девушку из гетто. "Я не хочу сказать, что такие истории не важны. Но я смотрела подобные фильмы и понимала, что не ассоциирую себя с этими персонажами", – поделилась актриса. Пока громких главных ролей Зои не получала, но ходят слухи, что второй сезон сериала "Большая маленькая ложь" будет посвящен истории Бонни.

Еще Кравиц активно развивает модельную карьеру. Недавно девушка появилась на обложке Allure, снялась для разворота The Edit и стала лицом летней рекламной кампании Canon. Зои не только снялась в красивом и вдохновляющем ролике бренда, но и вызвалась лично определять победителя фотоконкурса "365 дней лета", приз которого – кругосветное путешествие на год.

Риз Уизерспун

Образ "Блондинки в законе" для Уизерспун уже давно в прошлом. Актриса в последнее время берется только за серьезные и глубокие роли. В сериале "Большая маленькая ложь" девушка играет шумную и любопытную Мэделин Маккензи. В фильме она растит двух детей от разных мужей и отчаянно борется за справедливость.

В реальной жизни актриса не уступает в энергичности и дотошности своей героине. "Сценарист Дэвид Келли как увидел меня, тут же сказал: "Ты должна сыграть Мэделин, вы так похожи". А поскольку эта героиня – ужасная зануда и говорит не затыкаясь, то я даже не знала, считать это комплиментом или оскорблением", – рассказала Риз. Уизерспун не только сыграла главную роль, но и выступила продюсером сериала.

Сейчас актриса воспитывает трех детей и активно работает над новыми кинопроектами. Помимо Голливуда, актриса завоевывает и модный Олимп. Недавно Уизерспун запустила свой модный бренд одежды Draper James и разработала капсульную коллекцию летней одежды вместе с крупнейшим люксовым онлайн-ритейлером Net-a-Porter. К этому годами стремятся многие дизайнеры, а у Риз все получилась молниеносно. И судя по моделям из коллекции – быстрый успех актриса-дизайнер вполне заслужила.

Шейлин Вудли

Любимица подростков Шейлин Вудли, известная по роли в саге "Дивергент", в сериале "Большая маленькая ложь" удивила поклонников как никогда проникновенной игрой. Рядом с легендами современного кинематографа – Уизерспун и Кидман – Вудли смотрелась достойно. Актриса сыграла молодую мать с тяжелой судьбой Джейн Чапмен. Героиня сериала воспитывает сына Зигги и борется за право стать "своей" в новом городе. В реальной жизни у Шейлин еще нет детей, но по словам старших коллег по сериалу, Вудли будет отличной матерью.

Сейчас девушке всего 25 лет и о детях она пока не задумывается. Недавно актриса отказалась играть в телевизионном продолжении "Дивергента", решив, что ей пора идти дальше и браться за другие проекты. О выходе новых картин с ее участием не сообщается, но в СМИ то и дело появляются новости об активной общественной деятельности Вудли. В прошлом году на одном из мирных протестов против строительства нефтепровода Шейлин арестовали. По этому делу актриса получила год условно без контроля поведения. Сейчас она старается не участвовать в публичных уличных акциях, но при этом постоянно поддерживает активистов на своей странице в Facebook.