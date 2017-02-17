Замужняя Николь Кидман рассказала о помолвке с другим мужчиной

Замужняя Николь Кидман рассказала о помолвке с известным исполнителем Ленни Кравицем. Голливудская дива призналась, что он "прекрасный парень".

Николь Кидман снялась для обложки нового журнала The EDIT, а также дала откровенное интервью, в котором рассказала о работе и личной жизни. В частности, голливудская актриса призналась, что была помолвлена с известным исполнителем Ленни Кравицем, слухи о романе с которым упорно муссировались в прессе в начале 2000-х годов.

О помолвке Николь рассказала в связи с тем, что речь зашла о работе с его дочерью Зое (актрисы снимаются в одном проекте "Большая маленькая ложь"). "Ну, я давно знаю Зое, потому что я была обручена с ее отцом. Все в семью! Я люблю Ленни. Он прекрасный парень", – призналась Кидман.

Николь начала встречаться с рокером вскоре после того, как оформила развод с актером Томом Крузом. Несмотря на то, что Кидман и Кравиц хотели пожениться, пара распалась в 2005 году. Годами позже голливудская актриса объяснила, почему у них не получилось. "Это было неправильно. Я не была готова. Мы не были готовы", – призналась в одном из интервью Кидман. Тем не менее, Николь и Ленни сумели сохранить дружеские отношения. Когда они пересекаются на красных дорожках мероприятий, то обязательно тепло приветствуют друг друга.

Отметим, что в 2006 году Николь Кидман вышла замуж за другого певца – исполнителя кантри Кита Урбана. У пары есть двое дочерей – восьмилетняя Сандей Роуз и шестилетняя Фейт Маргарет.

Как писали Dni.ru, в октябре 2013 года брак Кидман и Урбана был на грани развода. Интересно, что о сложностях в семье сообщил сам Кит, когда был звездным гостем на шоу известной телеведущей Эллен ДеДженерес. По словам артиста, его работа стала негативно влиять на их с Николь брак. Тем не менее, супруги сумели пережить кризис.