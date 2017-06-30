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Культура

Забытые звезды российского кино

Анастасия Немоляева. Кадр из фильма "Время летать"
30 июня советской актрисе Анастасии Немоляевой, звезде фильмов "Курьер" и "Интердевочка", исполнилось 47 лет. Когда-то длинноволосая красотка была настоящим секс-символом, а сейчас она практически не снимается и все свое время посвящает любимой профессии дизайнера. Dni.Ru решили вспомнить знаменитостей, которые слишком рано покинули олимп славы.
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Для артиста хуже невостребованности может быть только унизительный ярлык "актер одной роли". Ведь какой-то один "приклеившийся" образ сначала возносит на вершины популярности, а затем он же бросает в пучину забвения. Кто-то находит в себе силы справиться с этим, а кто-то не выдерживает, спивается или становится затворником.

Анастасия Немоляева

Анастасия Немоляева. Кадр из фильма "Интердевочка"

Яркая блондинка Анастасия Немоляева прославилась на всю страну в 17 лет после главной роли в фильме "Курьер". А через три года красавица Настя уже блистала в "Интердевочке", и, несмотря на то что ей досталась второстепенная роль, зрителям она запомнилась надолго.

После этого Немоляева сыграла во многих фильмах, но большим успехом они не пользовались. Однако актриса сумела пережить это непростое испытание и сейчас счастлива. Актриса воспитывает троих детей и вместе с мужем открыла художественную студию, где работает дизайнером.   

Яна Поплавская

Яна Поплавская. Кадр из фильма "Про Красную Шапочку"

Слава пришла к Яне Поплавской, когда ей было всего десять лет, после главной роли в картине "Про Красную Шапочку". Яркую девочку с очаровательной улыбкой и ямочкой на подбородке трудно было не запомнить. Сейчас Поплавской 50 лет, она – успешная телеведущая, активно снимается в кино, но многие по-прежнему ассоциируют ее с Красной Шапочкой.   

Наталья Гусева 

Наталья Гусева. Кадр из фильма "Гостья из будущего"

А вот 45-летнюю Наталью Гусеву, наверное, уже мало кто узнает, хотя когда-то она была известна всем советским детям. Актриса прославилась после роли Алисы Селезневой в фильме "Гостья из будущего". На тот момент ей было всего 13 лет.

К счастью, Гусева никогда не воспринимала серьезно съемки в кино. Она с детства увлекалась биологией. Окончив институт, она много лет была успешным биотехнологом, являлась одним из руководителей компании, производящей иммуноферментные тест-системы для диагностики ряда инфекционных заболеваний. Сейчас Гусева не работает, посвящая все свое время семье. 

Татьяна Проценко

Татьяна Проценко. Кадр из фильма "Приключения Буратино"

В семь лет Татьяна Проценко сыграла единственную роль, и она сразу же сделала ее знаменитой. Она сыграла прекрасную Мальвину в детской картине "Приключения Буратино".

Огромные голубые глаза девочки запали в душу всем советским телезрителям. После этого Проценко предложили роль той самой Красной Шапочки, благодаря которой прославилась Яна Поплавская.

Однако из-за состояния здоровья Татьяна не смогла принять участие в съемках и вообще была вынуждена уйти из кино. Проценко окончила киноведческое отделение ВГИКа и сейчас является членом Международной федерации журналистов.  

Янина Жеймо

Янина Жеймо. Кадр из фильма "Золушка"

Советская актриса долго ждала своего звездного часа, и он настал, но довольно поздно – в 37 лет. Благодаря роли Золушки в 1947 году к Янине Жеймо пришла популярность, но на этой картине она и закончилась.

"Моя внешность – структура лица, маленький рост – определили амплуа: всю жизнь я играла девчонок-подростков. Был успех, очень большой… Когда я играла Золушку, мне было 37 лет, а героиня была ровесницей моей дочери", – сказала как-то актриса в интервью.

После звездной роли Жеймо снялась еще в нескольких фильмах, но успеха они ей не принесли. Возможно, образ девочки-подростка уже был не так востребован либо просто был неудачный период, когда в принципе картин выходило очень мало. 

Раднэр Муратов 

Раднэр Муратов . Кадр из фильма "Джентльмены удачи"

Глядя на снимок Раднэра Муратова, мы вспоминаем лишь его выражения из картины "Джентльмены удачи". Конечно, актер сыграл и в других лентах, в том числе и довольно известных, но почему-то ему предлагали лишь эпизодические роли.

В последние годы Муратов жил в нищите, питался в благотворительной столовой. Кроме того, он страдал болезнью Альцгеймера, которая не позволяла ему запоминать сложные реплики. В 2004 году актер скончался от инсульта.   

Александр Демьяненко

Александр Демьяненко. Кадр из фильма "Иван Васильевич меняет профессию"

Актера Александра Демьяненко просто язык не поворачивается назвать забытым. Конечно, все его помнят по блистательной роли незадачливого студента Шурика в фильмах "Кавказская пленница", "Иван Васильевич меняет профессию" и "Операция "Ы". 

Однако после оглушительного успеха этих картин режиссеры перестали предлагать Демьяненко интересные проекты. Образ студента-неудачника так приклеился к актеру, что разглядеть в его игре другие грани оказалось сложно. 

Демьяненко мечтал о серьезных, драматических ролях и тяжело переживал, что оказался заложником роли Шурика. В конце концов, он стал озвучивать и дублировать иностранные фильмы и анимационные ленты.

Последние годы жизни актер страдал от множества серьезных заболеваний. Он умер в 1999 году от отека легких. 

Автор: Рудольф Великолепный30 июня 2017, 13:55

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